Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3136843
Zee SalaamIndian Muslim‘तीन तलाक की तरह विरासत कानून खत्म करो’, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी नसीहत

‘तीन तलाक की तरह विरासत कानून खत्म करो’, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी नसीहत

Supreme Court on Muslim Inheritance Law: सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें ट्रिपल तलाक की तरह मुस्लिम विरासत कानून को खत्म करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिचकिचाहट दिखाते हुए सवाल किया कि क्या यह पर्सनल लॉ में दखल दे सकता है और क्या इससे कानूनी तौर पर कोई खालीपन पैदा होगा.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:52 AM IST

Trending Photos

‘तीन तलाक की तरह विरासत कानून खत्म करो’, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी नसीहत

Supreme Court on Muslim Inheritance Law: सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम विरासत कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एक अहम बहस हुई, याचिका में दावा किया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विरासत में महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और इसे तीन तलाक की तरह खत्म कर देना चाहिए. एक संगठन द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मौजूदा विरासत सिस्टम के कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम हिस्सा मिलता है, जो समानता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है.

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, वैसे ही विरासत कानून का भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील प्रशांत भूषण पेश हुए. उन्होंने तर्क दिया कि विरासत के मामलों में जेंडर समानता सुनिश्चित करना ज़रूरी है और कोर्ट इस मुद्दे पर दखल दे सकता है. तीन तलाक के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले भी पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में दखल दे चुका है. हालांकि, सुनवाई के दौरान बेंच ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की सलाह दी.

कोर्ट ने दी नसीहत
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सवाल किया कि क्या कोर्ट सीधे पर्सनल लॉ की संवैधानिकता तय कर सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ का एक हिस्सा संविधान के आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आज़ादी से जुड़ा है. बेंच ने यह भी चिंता जताई कि मुस्लिम विरासत कानून को पूरी तरह से खत्म करने से कानूनी तौर पर खालीपन आ सकता है. कोर्ट ने सवाल किया कि अगर इसे खत्म कर दिया गया तो इसकी जगह कौन सा कानून आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशांत भूषण ने दिया ये तर्क
प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि भारत में मौजूद आम विरासत कानून लागू किए जा सकते हैं. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील पर सावधानी भरा रुख अपनाया और कहा कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में बड़े कानूनी ढांचे और सामाजिक असर पर विचार करना ज़रूरी है. सुनवाई के दौरान जजों ने यह भी बताया कि पर्सनल लॉ में बड़े बदलाव अक्सर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के लेवल पर किए जाते हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से लेजिस्लेचर के पास है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Supreme Court on Muslim Inheritance LawMuslim inheritance law petition

Trending news

Delhi news
Delhi News: हर्ष और बाबू ने कबाड़ के सौदे के बहाने बुलाया, फिर कर दी आरिब की हत्या
UP News
Ghaziabad News: मारूफ और आयान समेत 4 का यूपी पुलिस से मुठभेड़, दो को लगी गोली
middle east conflict
मोजतबा ख़ामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भारत ने ईरान को घुमाया फोन, जानें डिटेल
iran news
“न भूलेंगे, न माफ करेंगे”, IRIS डेना हमले पर ईरान ने दुश्मनों को दी कड़ी चेतावनी
muslim news
कांवड़ यात्रा की तरह ईद पर भी की जाए पुष्प वर्षा; मुसलमानों ने UP सरकार से की मांग
muslim news
राज्यसभा चुनाव में AIMIM ने RJD को समर्थन का दिया ऑफर, मगर रख दी ये बड़ी शर्त
dictator
Iran US War: तानाशाहों की पांच निशानियां,आप तय करें, किससे है विश्व शान्ति को खतरा!I
muslim news
"AIMIM वाले अपने आदमी हैं"... BJP नेता के बयान पर बचा बवाल
muslim news
वायरल वीडियो के बाद बवाल, लखनऊ में जूस की दुकान फूंकी, दुकानदार ने किया बड़ा खुलासा
Uttam Nagar case
Uttam Nagar Case: हाईकोर्ट से 16 घंटे की मोहलत; न तोड़े मुस्लिम आरोपियों के घर