‘तीन तलाक की तरह विरासत कानून खत्म करो’, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी नसीहत

Supreme Court on Muslim Inheritance Law: सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें ट्रिपल तलाक की तरह मुस्लिम विरासत कानून को खत्म करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हिचकिचाहट दिखाते हुए सवाल किया कि क्या यह पर्सनल लॉ में दखल दे सकता है और क्या इससे कानूनी तौर पर कोई खालीपन पैदा होगा.
Supreme Court on Muslim Inheritance Law: सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम विरासत कानून को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान एक अहम बहस हुई, याचिका में दावा किया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ विरासत में महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और इसे तीन तलाक की तरह खत्म कर देना चाहिए. एक संगठन द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि मौजूदा विरासत सिस्टम के कारण महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम हिस्सा मिलता है, जो समानता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है.
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था, वैसे ही विरासत कानून का भी न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील प्रशांत भूषण पेश हुए. उन्होंने तर्क दिया कि विरासत के मामलों में जेंडर समानता सुनिश्चित करना ज़रूरी है और कोर्ट इस मुद्दे पर दखल दे सकता है. तीन तलाक के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले भी पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों में दखल दे चुका है. हालांकि, सुनवाई के दौरान बेंच ने इस मुद्दे पर सावधानी बरतने की सलाह दी.
कोर्ट ने दी नसीहत
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सवाल किया कि क्या कोर्ट सीधे पर्सनल लॉ की संवैधानिकता तय कर सकता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ का एक हिस्सा संविधान के आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आज़ादी से जुड़ा है. बेंच ने यह भी चिंता जताई कि मुस्लिम विरासत कानून को पूरी तरह से खत्म करने से कानूनी तौर पर खालीपन आ सकता है. कोर्ट ने सवाल किया कि अगर इसे खत्म कर दिया गया तो इसकी जगह कौन सा कानून आएगा.
प्रशांत भूषण ने दिया ये तर्क
प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि भारत में मौजूद आम विरासत कानून लागू किए जा सकते हैं. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील पर सावधानी भरा रुख अपनाया और कहा कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में बड़े कानूनी ढांचे और सामाजिक असर पर विचार करना ज़रूरी है. सुनवाई के दौरान जजों ने यह भी बताया कि पर्सनल लॉ में बड़े बदलाव अक्सर पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के लेवल पर किए जाते हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से लेजिस्लेचर के पास है.