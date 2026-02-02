Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3095745
Zee SalaamIndian MuslimAnti Conversion Laws पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; मोदी सरकार समेत 12 राज्यों को किया तलब

Anti Conversion Laws पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; मोदी सरकार समेत 12 राज्यों को किया तलब

Supreme Court on Anti Conversion Law: धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली NCCI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने केंद्र और 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने चार हफ्तों में जवाब मांगा और सभी याचिकाओं पर तीन-जजों की बेंच के सामने संयुक्त सुनवाई के निर्देश दिये हैं.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 02, 2026, 07:00 PM IST

Trending Photos

सुप्रीम कोर्ट र्मांतरण रोधी कानून पर सख्त (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट र्मांतरण रोधी कानून पर सख्त (फाइल फोटो)

Anti Conversion Law in India: धर्मांतरण रोधी कानूनों (Anti-Conversion Laws) को लेकर लंबे समय से उठते सवाल एक बार फिर न्यायिक कसौटी पर आ खड़े हुए हैं. इन कानूनों को जहां कुछ राज्य 'सुरक्षा' का कवच बताते हैं, वहीं आलोचकों का आरोप है कि इनके जरिये धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है. इसी पृष्ठभूमि में अब इन कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (NCCI) की नई याचिका पर सोमवार (2 फरवरी) को केंद्र सरकार के साथ-साथ राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है. NCCI की ओर से सीनियर अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के माध्यम से दाखिल इस जनहित याचिका में धर्मांतरण रोधी कानूनों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. बेंच ने NCCI की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और संबंधित 12 राज्य सरकारों से चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि इस नई जनहित याचिका को धर्मांतरण रोधी कानूनों से जुड़े पहले से लंबित मामलों के साथ संबद्ध किया जाए, ताकि इन सभी याचिकाओं पर तीन जजों की बेंच साथ सुनवाई कर सके.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि राज्य के इन कानूनों को चुनौती देने वाली इसी तरह की कई याचिकाएं पहले से लंबित हैं. उन्होंने कहा, "हमारा जवाब तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा." इस पर सीनियर अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि ओडिशा और राजस्थान ने भी अपने अलग-अलग धर्मांतरण रोधी कानून बनाए हैं, जिन्हें पहले दाखिल याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि अन्य अधिनियमों में किए गए संशोधन भी ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक चुनौती नहीं दी गई है. अरोड़ा ने कहा, "मैं सभी स्थायी अधिवक्ताओं को नोटिस देना चाहती हूं."

यह भी पढ़ें: Arshad Madni: हम यहीं पैदा हुए यहीं दफ्न होंगे, जो देश छोड़कर जा रहे उनके बारे में भी सोचे सरकार

दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें. प्रत्येक नोटिस की एक कॉपी राज्यों के महाधिवक्ताओं को भी भेजी जाए. केंद्र और 12 राज्यों की ओर से चार हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए. प्रतिवादी एक संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल करें. मामले के महत्व को देखते हुए इसे तीन जजों की पीठ के सामने पेश किया जाए."

ईसाई पक्ष की ओर से दलील देते हुए मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि कुछ राज्य कानून ऐसे हैं, जो तथाकथित धर्मांतरण के खिलाफ 'सतर्कता समूहों को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं', जिसकी वजह से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच के फैसले के दायरे में आते हैं.

केंद्र सरकार के अलावा जिन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 16 सितंबर 2025 को भी कई राज्यों के जरिये पारित धर्मांतरण रोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर संबंधित राज्यों से जवाब मांगा था. उस समय अदालत ने स्पष्ट किया था कि जवाब मिलने के बाद ही इन कानूनों के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना पर विचार किया जाएगा.

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों के धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. मामले में संवाद को सुव्यवस्थित करने के लिए अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सृष्टि और प्रतिवादी राज्यों की ओर से अधिवक्ता रुचिरा को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने अंतरधार्मिक विवाहों के चलते होने वाले धर्मांतरण को नियंत्रित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने के मामले में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' के जरिये याचिका दाखिल किए जाने पर भी सवाल उठाया था.

यह भी पढ़ें: 'योगी जी एडमिशन करा देंगे', जनता दर्शन में मासूम अनाबिया की बात ने जीता दिल, एक्शन में सीएम

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Delhi newsSupreme CourtAnti Conversion Lawsmuslim news

Trending news

UP News
'योगी जी एडमिशन करा देंगे', जनता दर्शन में मासूम अनाबिया की बात ने जीता दिल
Arshad Madni
हम यहीं पैदा हुए यहीं दफ्न होंगे, जो देश छोड़कर जा रहे उनके बारे में भी सोचे सरकार
UP News
बांकेबिहारी मंदिर में मुस्लिम को रेलिंग का ठेका देने पर बवाल; समिति ने कहा चुप रहो!
muslim news
पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ शुरू किया 'जिहाद', इतने मिलियन बच्चे होंगे टारगेट पर
gariaband news
आरिफ, सलीम और इमरान पर जानलेवा हमला, सांप्रदायिक झड़प के बाद तनाव
UAE News
UAE के खगोलविदों ने बताया रमजान कब होगा शुरू, 17 फरवरी को क्यों नहीं दिखेगा चांद?
gonda news
“मुझे भारत बुला लो, वरना जान दे दूंगा”, गोंडा के युवक की सऊदी अरब से दर्दभरी पुकार
muslim news
मौत की सजा के बाद शेख हसीना, बहन और भतीजी एक अन्य मामले में दोषी करार; मिलेगी सजा
muslim news
जब तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, मियाओं को पेरशान करता रहूंगा, CM हिमंता के बिगड़े बोल
jammu kashmir news
आतंक फंडिंग नेटवर्क पर शिकंजा, श्रीनगर–बारामूला समेत चार इलाकों में दबिश