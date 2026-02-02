Anti Conversion Laws पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; मोदी सरकार समेत 12 राज्यों को किया तलब

Anti Conversion Law in India: धर्मांतरण रोधी कानूनों (Anti-Conversion Laws) को लेकर लंबे समय से उठते सवाल एक बार फिर न्यायिक कसौटी पर आ खड़े हुए हैं. इन कानूनों को जहां कुछ राज्य 'सुरक्षा' का कवच बताते हैं, वहीं आलोचकों का आरोप है कि इनके जरिये धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है. इसी पृष्ठभूमि में अब इन कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (NCCI) की नई याचिका पर सोमवार (2 फरवरी) को केंद्र सरकार के साथ-साथ राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश समेत 12 राज्यों को नोटिस जारी किया है. NCCI की ओर से सीनियर अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के माध्यम से दाखिल इस जनहित याचिका में धर्मांतरण रोधी कानूनों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है.

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने की. बेंच ने NCCI की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और संबंधित 12 राज्य सरकारों से चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. चीफ जस्टिस ने निर्देश दिया कि इस नई जनहित याचिका को धर्मांतरण रोधी कानूनों से जुड़े पहले से लंबित मामलों के साथ संबद्ध किया जाए, ताकि इन सभी याचिकाओं पर तीन जजों की बेंच साथ सुनवाई कर सके.

केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि राज्य के इन कानूनों को चुनौती देने वाली इसी तरह की कई याचिकाएं पहले से लंबित हैं. उन्होंने कहा, "हमारा जवाब तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा." इस पर सीनियर अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि ओडिशा और राजस्थान ने भी अपने अलग-अलग धर्मांतरण रोधी कानून बनाए हैं, जिन्हें पहले दाखिल याचिकाओं में चुनौती नहीं दी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि अन्य अधिनियमों में किए गए संशोधन भी ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक चुनौती नहीं दी गई है. अरोड़ा ने कहा, "मैं सभी स्थायी अधिवक्ताओं को नोटिस देना चाहती हूं."

दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें. प्रत्येक नोटिस की एक कॉपी राज्यों के महाधिवक्ताओं को भी भेजी जाए. केंद्र और 12 राज्यों की ओर से चार हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए. प्रतिवादी एक संयुक्त जवाबी हलफनामा दाखिल करें. मामले के महत्व को देखते हुए इसे तीन जजों की पीठ के सामने पेश किया जाए."

ईसाई पक्ष की ओर से दलील देते हुए मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि कुछ राज्य कानून ऐसे हैं, जो तथाकथित धर्मांतरण के खिलाफ 'सतर्कता समूहों को शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं', जिसकी वजह से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच के फैसले के दायरे में आते हैं.

केंद्र सरकार के अलावा जिन राज्यों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 16 सितंबर 2025 को भी कई राज्यों के जरिये पारित धर्मांतरण रोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर संबंधित राज्यों से जवाब मांगा था. उस समय अदालत ने स्पष्ट किया था कि जवाब मिलने के बाद ही इन कानूनों के संचालन पर रोक लगाने की प्रार्थना पर विचार किया जाएगा.

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट कई राज्यों के धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. मामले में संवाद को सुव्यवस्थित करने के लिए अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सृष्टि और प्रतिवादी राज्यों की ओर से अधिवक्ता रुचिरा को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया है. इससे पहले केंद्र सरकार ने अंतरधार्मिक विवाहों के चलते होने वाले धर्मांतरण को नियंत्रित करने वाले विवादास्पद राज्य कानूनों को चुनौती देने के मामले में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' के जरिये याचिका दाखिल किए जाने पर भी सवाल उठाया था.

