मुस्लिम कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; मुतवल्ली नहीं सज्जादानशीन होते हैं वक्फ के आध्यात्मिक प्रमुख

Waqf Mutawalli And Sajjadanashin Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया कि सज्जादानशीन और मुतवल्ली की भूमिकाएं अलग-अलग हैं. सज्जादानशीन को दरगाह का आध्यात्मिक प्रमुख माना जाता है, जबकि मुतवल्ली प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा होता है. अदालत ने कहा कि सज्जादानशीन को अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार होता है और यह पद अक्सर वंशानुगत होता है. साथ ही, मुतवल्ली सज्जादानशीन की भूमिका नहीं निभा सकता. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के विवादों की सुनवाई सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है.
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Waqf Mutawalli And Sajjadanashin Controversy: सैयद मोहम्मद आदिल पाशा कादरी उर्फ सैयद बुदन शाह कादरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 16 अप्रैल, 2024 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. यह मामला दरगाह में सज्जादानशीन और मुतवल्ली की नियुक्ति और शक्तियों से संबंधित था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी की है कि सज्जादानशीन और मुतवल्ली को एक बराबर नहीं माना जा सकता. सज्जादानशीन वक्फ के आध्यात्मिक मुखिया होते हैं, जबकि मुतवल्ली सिर्फ वक्फ के शासन और प्रबंधन से संबंधित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मदन कानून के सिद्धांत के मुताबिक सज्जादानशीन के पास अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का भी अधिकार है, जिसे बदले में उत्तराधिकारी को भी वही अधिकार प्राप्त होता है और अधिकतर मामलों में सज्जादानशीन का पद वंशानुगत हो जाता है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने की. उन्होंने इस मामले पर 90 पृष्ठ का फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मदन कानून के सिद्धांत के मुताबिक अपने डिटेल्ड फैसले में कहा कि सज्जादानशीन की नियुक्ति धार्मिक मामला है और मुहम्मदन कानून के मुताबिक यह पद आमतौर पर संस्थापक के उत्तराधिकारी के तौर पर वंशानुगत हो जाता है.
पीठ ने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32(2)(जी) के तहत नियुक्त सज्जादानशीन, वक्फ के मुतवल्ली का कार्यभार भी संभाल सकते हैं. लेकिन नियुक्त मुतवल्ली, सज्जादानशीन के रूप में कार्य नहीं कर सकते. नियुक्त मुतवल्ली सिर्फ वक्फ के प्रशासन और प्रबंधन का काम ही कर सकते हैं.
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और विपल एम. पंचोली की बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति को मुतवल्ली के पद से हटाने से उसके सज्जादानशीन के तौर पर दर्जे या किसी दूसरे पर्सनल अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता. मौजूदा मामला ट्रस्टी की नियुक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि सज्जादा नशीन के तौर पर बैठने के अधिकार के बारे में है, इसलिए सिविल कोर्ट को इस विवाद की सुनवाई का अधिकार है.