/मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस भुइयां ने ये क्या कह दिया; खुशी के मारे निकल गए उनके आंसू!

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बीते मार्च 2026 में रमजान के मुकद्दस महीने में गंगा में इफ्तारी करने की एक वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने मजहबी मजहबी जज्बात मजरूह होने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने 14 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में सभी को लगभग तीन महीने जेल में रहना पड़ा. अब उसी मामले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां का बड़ा बयान सामने आया है.
"गंगा में चिकन खाना किसी कानून के खिलाफ नहीं"
मुल्क के आला तरीन अदालती इदारे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने सख्त लहजे में कहा है कि गंगा में चिकन खाना किसी कानून के खिलाफ नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब ऐसा कोई जुर्म ही नहीं था, तो उन नौजवानों को महीनों तक जेल में क्यों रहना पड़ा. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क में अमन के साथ एहतिजाज करना जम्हूरियत की बुनियाद है, लेकिन अफसोस की बात है कि अब आम इख्तिलाफ को भी जुर्म की तरह देखा जाने लगा है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ( NLIU) में जस्टिस जी.पी. सिंह की फोर्थ मेमोरियल लेक्चर के दौरान यह बातें कहीं. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि चिकन बिरयानी खाना कोई जुर्म नहीं है और न ही इसे जुर्म माना जा सकता है. इसके बावजूद सिर्फ इसी वजह से कुछ मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा.
यह मामला मार्च महीने का है, जब वाराणसी पुलिस ने नाव पर गंगा में इफ्तार कर रहे 14 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था. उन पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 298 और 299 के तहत धार्मिक जज़्बात आहत करने, दुश्मनी फैलाने, आम अमन में खलल डालने और वॉटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट का खिलाफवर्जी करने के इल्जाम लगाए गए थे.
शिकायत करने वालों का कहना था कि ये नौजवान नाव पर चिकन बिरयानी खा रहे थे, उसके बाद मांस की हड्डियां और बचा हुआ खाना गंगा में फेंक रहे थे. शिकायत में कहा गया कि गंगा सनातन धर्म में बेहद मुकद्दस मानी जाती है और इस तरह की हरकत से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची.
"जम्हूरियत में एहतिजाज करना हर बाशिंदे का बुनियादी हक"
अपने खिताब में जस्टिस भुइयां ने कहा कि अमन के साथ अपनी राय रखना और एहतिजाज करना हर बाशिंदे का बुनियादी हक है. उन्होंने कहा कि बहस और इख्तिलाफ ही जम्हूरियत की असल रूह हैं, लेकिन अफसोस यह है कि अब आम और मामूली सरगर्मियों को भी जुर्म का रंग दिया जा रहा है.
जस्टिस भुइयां ने कहा कि जो लोग माहौलियाती तबाही को लेकर अपनी फिक्र जाहिर करने आते हैं, उनके साथ भी ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वे मुजरिम हों. इसी तरह यूनिवर्सिटीज में एहतिजाज करने वाले तलबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें 30 से 40 दिन तक जमानत भी नहीं मिलती.
जस्टिस भुइयां ने कहा कि कई बार तलबा को तालीमी इदारों से मुअत्तल भी कर दिया जाता है. इसके बाद उन्हें अपनी तालीम दोबारा शुरू करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. उन्होंने अदालतों की तरफ से जमानत देते समय लगाई जाने वाली सख्त शर्तों पर भी सवाल उठाया. उनका कहना था कि अदालतें आखिरकार जमानत तो देती हैं, लेकिन कई बार इसमें देर हो जाती है. इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि जमानत के साथ ऐसी पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जिनसे बुनियादी आजादी मुतास्सिर होती है. उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसी शर्तों के जरिए अदालतें गैर-मुस्तकीम तौर पर नागरिकों को अपना इख्तिलाफ जाहिर करने से रोकने का पैगाम दे रही हैं.
"बुलडोजर कार्रवाई पर रोक दो साल पहले रोक लगना चाहिए था"
जस्टिस भुइयां ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें साल 2024 में मुबय्यना बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाला फैसला दिया गया था. उन्होंने कहा कि यह फैसला काबिले-इस्तकबाल था, लेकिन उनकी राय में यह दो साल देर से आया. उन्होंने उन मामलों का भी हवाला दिया, जिनमें जमानत पाने वाले लोगों को सार्वजनिक सभाओं में जाने या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने से रोका गया. उनके मुताबिक ऐसी शर्तें शहरीयों की बुनियादी आजादी और जाती हुर्रियत को संगीन तौर पर कमजोर करती हैं.
फिलिस्तीन के हक में एहतिजाज को लेकर HC के फैसले पर जताई हैरानी
जस्टिस भुइयां ने बंबई हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी एतराज जताया, जिसमें फिलिस्तीन के हक में एहतिजाज की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणियां उन्हें काफी ताज्जुब में डालने वाली लगीं. उन्होंने याद दिलाया कि याचिकाकर्ताओं से पूछा गया था कि वे ग़ज़ा की घटनाओं पर एहतिजाज क्यों करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान के अपने कई मसले हैं. इस पर जस्टिस भुइयां ने कहा कि हिंदुस्तान बरसों से फिलस्तीन को मान्यता देता आया है और यहां फिलिस्तीनी एंबेसी भी मौजूद है.