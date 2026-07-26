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मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस भुइयां ने ये क्या कह दिया; खुशी के मारे निकल गए उनके आंसू!

SC Justice Ujjal Bhuyan on Muslim Issue: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने NLIU में जस्टिस जी.पी. सिंह की फोर्थ मेमोरियल लेक्चर के दौरान मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर अहम बयान दिया. उन्होंने गंगा इफ्तार केस में हुई कार्रवाई, बुलडोजर से डिमोलिशन और ग़ज़ा में कत्लेआम के दौरान फिलिस्तीन का समर्थन करने जैसे मुद्दों पर अहम बयान दिया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 26, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:01 PM IST
मुसलमानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस भुइयां ने ये क्या कह दिया; खुशी के मारे निकल गए उनके आंसू!
Image Credit: जस्टिस उज्जल भुइयां (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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