हिंदू संगठनों की धमकी से दीपक का जिम कारोबार हुआ ठप्प; अब SC के वकील करेंगे उनकी मदद

उत्तराखंड में हालिया कुछ दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के हमलों की घटनाओं के बीच, एक शख्स की हिम्मत पूरे इंसानियत के लिए मिसाल बन गई.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:03 PM IST

Mohammad Deepak Gym Membership: उत्तराखंड में हालिया कुछ दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों के हमलों की घटनाओं के बीच, एक शख्स की हिम्मत पूरे इंसानियत के लिए मिसाल बन गई. कोटद्वार में एक मुस्लिम बुजुर्ग की मदद करने के बाद रातों-रात चर्चा में आए 'मोहम्मद दीपक' अब देशभर में लोगों के लिए साहस और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन गए हैं. हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों के सामने खड़े होकर एक 70 साल के मुस्लिम दुकानदार का साथ देने वाले दीपक कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद जहां उन्हें व्यापक समर्थन मिला, वहीं इसके चलते उनके जिम के कारोबार पर असर भी पड़ा. इतना ही नहीं, उन्हें लगातार हिंदूवादी संगठनों की तरफ से धमकी मिल रही है.

दरअसल, कोटद्वार स्थित हल्क जिम (Hulk Gym) के मालिक दीपक कुमार (38) ने 26 जनवरी को उस समय हस्तक्षेप किया था, जब कुछ लोग पार्किंसन बीमारी से पीड़ित 70 साल के मुस्लिम दुकानदार पर अपनी दुकान के नाम से "बाबा" शब्द हटाने का दबाव बना रहे थे. हिंदूवादी संगठन के लोग पीड़ित को धमकाते हुए नाम को तुरंत बदले को कहा था. हालांकि, इसी दौरान दीपक कुमार अपने एक दोस्त के साथ मौके पर पहुंचे. समुदाय विशेष का न होने के बावजूद एक मुस्लिम बुजुर्ग की मदद के लिए आगे आए आए दीपक कुमार को देख हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भड़क गए. 

हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जब उनसे नाम पूछा तो उन्होंने खुद को "मोहम्मद दीपक" बताया. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दीपक सुर्खियों में आ गए, लेकिन इसके साथ ही उन्हें विवाद और दबाव का सामना भी करना पड़ा. 31 जनवरी को बजरंग दल के कुछ सदस्य उन्हें घेरने पहुंचे, हालांकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया. वीडियो वायरल होने के बाद शहर दो हिस्सों में बंटा नजर आया. कुछ लोग दीपक के समर्थन में खड़े हुए, जबकि कुछ उनके कदम से नाराज दिखे.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम शूट वीडियो विवाद पर बढ़ा घमासान, असम सीएम के खिलाफ देहरादून में हल्लाबोल 

इस विवाद के बाद उनके जिम की सदस्यता 150 से घटकर 15 रह गई, जिससे 'मोहम्मद दीपक' के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया. जिम के लिए उन्हें हर महीने 40 हजार रुपये किराया देना होता है और घर बनाने के लिए लिया गया कर्ज भी चुकाना है. इस स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 15 सीनियर वकीलों सहित कानूनी जगत के लोगों ने उनकी मदद के लिए पहल की. इन वकीलों ने एक-एक साल की सदस्यता शुल्क के रूप में 10-10 हजार रुपये देकर मदद की. बताया गया कि यह कदम CPIM सांसद जॉन ब्रिटास के उस फैसले से प्रेरित था, जिन्होंने जिम का दौरा कर सदस्यता खरीदी थी.

इंडियन एक्सप्रेस ने इस पहल का की अगुवाई करने वाले एक वकील के हवाले से बताया कि दीपक ने सीधे पैसे लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद वकीलों ने एक वैकल्पिक तरीका अपनाया और जिम जाने वाले स्थानीय नौजवानों के लिए सालाना सदस्यता की फीस को फंड करने का फैसला किया, जो फीस देने में सक्षम नहीं हैं. सदस्यता कार्ड पर भुगतान करने वाले योगदानकर्ता का नाम रहेगा. दीपक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए रसीदें जारी करना शुरू कर दिया है.

इसके अलावा 20 से ज्यादा वकीलों ने उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता देने का भी आश्वासन दिया है, ताकि 26 जनवरी की घटना से जुड़े कानूनी मामलों में उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके. वकीलों का कहना है कि इस पहल का मकसद दीपक के कदम के प्रति एकजुटता दिखाना और यह संदेश देना है कि सही के लिए खड़े होने वालों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा.

सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने दीपक के समर्थन में आवाज उठाई है. इससे पहले मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और लेखक हर्ष मंदर ने भी लोगों से सदस्यता खरीदकर उनकी मदद करने का सुझाव दिया है. दीपक ने कहा कि वह नकद पैसे लेने के बजाय सदस्यता के रूप में मिलने वाले समर्थन को स्वीकार कर रहे हैं और कई लोग जिम की सदस्यता लेने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अल्फाज से हार गए हुजूम के 'हीरो'! खरगोन मुशायरे में शायर पर हमला, वीडियो वायरल

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

