"बास्टर्ड" कहना अपराध नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने गालियों की अश्लीलता को लेकर तय की नई सीमा!

SC Verdict on Aabusive Words: देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपमानजनक शब्दों को लेकर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि गुस्से में दी गई गाली जैसे "बास्टर्ड" को आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लीलता नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अश्लीलता तभी मानी जाएगी जब शब्द यौन भावनाएं भड़काएं, सिर्फ अपमानजनक होना काफी नहीं है.
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Delhi News: क्या गुस्से में दी गई गाली भी कानून की नजर में अपराध है? इस अहम सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि हर अपमानजनक शब्द "अश्लीलता" की कैटेगरी में नहीं आता है. अदालत ने कहा कि सिर्फ गाली-गलौज जैसे "बास्टर्ड" (हरामी या कमीना) शब्द का इस्तेमाल भारतीय दंड संहिता की धारा 294(बी) के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं बनता है.
एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दी. अदालत दो आरोपियों की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 2014 के एक मामले में अपनी सजा को चुनौती दी थी. यह मामला तमिलनाडु में परिजनों के बीच लंबे समय से चल रहे जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था.
क्या है अश्लीलता की सीमा?
अपने विस्तृत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 294 आईपीसी के तहत "अश्लीलता" की परिभाषा को स्पष्ट किया. अदालत ने कहा कि हर अशोभनीय या अपमानजनक भाषा कानून के तहत दंडनीय नहीं होती. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "सिर्फ बास्टर्ड शब्द का इस्तेमाल किसी शख्स की कामुक या यौन भावनाओं को भड़काने के लिए काफी नहीं है." आज के समय में ऐसे शब्द अक्सर बहस या गुस्से की हालत में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें खुद ही अश्लील नहीं माना जा सकता.
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अदालत ने यह भी कहा कि किसी शब्द या कृत्य को अश्लील तभी माना जाएगा, जब उसमें यौन या कामुक भावनाएं पैदा करने की प्रवृत्ति हो, न कि सिर्फ वह अपमानजनक या असहज लगे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया, जिसमें आरोपियों को गाली देने के आधार पर अश्लीलता का दोषी माना गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ अपशब्दों के इस्तेमाल को अश्लील कृत्य मानना कानून की गलत व्याख्या है.
जमीनी विवाद में एक शख्स की हुई थी मौत
सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला सितंबर 2014 की है. जिसमें परिवार के सदस्यों के बीच जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था. इस झगड़े के दौरान एक शख्स के सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह हमला अचानक हुए झगड़े और गुस्से की हालात में हुआ था. इसमें किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि मौके पर पड़े लकड़ी के लट्ठ से एक ही वार किया गया था.
दोषियों को सजा में मिली राहत
अदालत ने एक आरोपी को गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-2 आईपीसी) का दोषी मानते हुए उसकी सजा को 5 साल से घटाकर 3 साल की कठोर कैद कर दिया. कोर्ट ने माना कि घटना परिस्थितियों के दबाव में हुई थी, इसलिए सजा में नरमी बरती जानी चाहिए. वहीं, दूसरे आरोपी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का आरोप खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हो पाया कि उसने मिलकर ऐसी चोट पहुंचाने की मंशा शेयर की थी, जिससे मौत हो सकती थी. हालांकि, उसे धारा 324 आईपीसी के तहत चोट पहुंचाने का दोषी माना गया और उसकी सजा को पहले से काटी गई अवधि तक सीमित कर दिया गया.
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