Akola Riots: SIT में हिंदू-मुस्लिम अफसरों को शामिल करने के आदेश पर SC की बेंच बंटी

Supreme Court on Akola Riots: एसआईटी में हिंदू-मुस्लिम अधिकारियों को शामिल करने के मामले में बेंच ने खंडित फैसला सुनाया है. इससे पहले इसी बेंच ने कहा था कि अकोला में हुए दंगों की जांच के लिए बने एसआईटी में दोनों धर्म के अधिकारियों को शामिल किया जाए.
Supreme Court on Akola Riots: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर स्प्लिट फैसला (विभाजित निर्णय) सुनाया, जिसमें उसने 2023 के अकोला दंगों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सीनियर पुलिस अधिकारियों को शामिल करने के अदालत के पहले के आदेश का रिव्यू करने की मांग की थी.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने अकोला दंगों (मई 2023) के दौरान 17 साल के लड़के पर हमले की FIR दर्ज न करने और जांच में लापरवाही बरतने पर महाराष्ट्र पुलिस की कड़ी आलोचना की थी. कोर्ट ने इसे कर्तव्य के पूर्ण उल्लंघन का मामला करार दिया था.
उस फैसले में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने SIT गठित करने का आदेश दिया था और कहा था कि जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टीम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के अधिकारी होने चाहिए.
बाद में महाराष्ट्र सरकार ने इस आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए कहा कि यह निर्देश संवैधानिक सेक्युलरिज़्म (धर्मनिरपेक्षता) के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति धर्म के आधार पर तय की जा रही हैय
जस्टिस संजय कुमार ने राज्य सरकार की समीक्षा याचिका खारिज कर दी और अपने पहले के आदेश को बरकरार रखा. वहीं, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह मुद्दा पुनर्विचार योग्य है और आगे सुनवाई की आवश्यकता है. जस्टिस कुमार ने सरकार की ओपन कोर्ट हियरिंग (खुली अदालत में सुनवाई) की मांग भी ठुकरा दी और कहा कि जिस तरह से राज्य ने दोनों जजों से अलग-अलग अनुरोध किया, वह गलत था.
उन्होंने कहा,"बिना यह बताए कि दूसरे जज से भी एक ही समय पर अनुरोध किया जा रहा है, दोनों जजों से अलग-अलग अपील करना एक संदिग्ध और अस्वीकार्य तरीका है. ऐसी प्रथा की कड़ी निंदा की जानी चाहिए." जस्टिस कुमार ने यह भी कहा कि SIT में दोनों समुदायों के अधिकारियों को शामिल करने से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं होता, बल्कि यह जनता के भरोसे को बहाल करने के लिए जरूरी कदम है.
नहीं है धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन
उन्होंने कहा,"यह मामला सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय शामिल थे. ऐसी स्थिति में, जांच टीम में दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भागीदारी से निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहेगी. यह किसी आदर्श सिद्धांत का उल्लंघन नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लाने की कोशिश है."
दूसरी ओर, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने राज्य सरकार की ओपन कोर्ट हियरिंग की मांग स्वीकार कर ली और कहा कि याचिका में उठाए गए सीमित मुद्दे पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा,"यह सवाल कि SIT की संरचना धार्मिक पहचान के आधार पर तय की जा सकती है या नहीं, विचार करने योग्य है."
जस्टिस शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार का तर्क है- भले ही अदालत का इरादा सही हो, लेकिन ऐसा निर्देश संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्ष प्रशासन के सिद्धांत से टकरा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य ने समीक्षा सिर्फ इसी विशेष बिंदु पर मांगी है, इसलिए मामले को दो हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए.
अब सीजेआई तय करेंगे अगला कदम
दोनों न्यायाधीशों के अलग-अलग निर्णय के बाद अब यह मामला सीजेआई बी.आर. गवई के पास भेजा जाएगा, जो आगे की प्रक्रिया तय करेंगे कि क्या इसे बड़ी पीठ (लार्जर बेंच) के पास भेजा जाए या नहीं.