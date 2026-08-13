"परीकथा जैसा बेतुका"...707 गवाहों वाले UAPA केस पर सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक को फटकार

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Karnataka News: एक तरफ 707 गवाहों की लंबी फेहरिस्त है और दूसरी तरफ सितंबर 2022 से जेल में बंद एक मुल्जिम. मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए गवाहों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अदालत को ही सवाल करना पड़ा कि आखिर इस रफ्तार से इंसाफ कब तक मिल पाएगा? UAPA के एक मामले में बुधवार (12 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला.
कर्नाटक हुकूमत की मुकदमा चलाने की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि किसी मुल्जिम के हिरासत में रहने के दौरान रियासती हुकूमत के पास मुकदमे को सालों तक लंबा खींचने की ऐश नहीं हो सकती.
दरअसल, यह पूरा मामला एक मुस्लिम शख्स शाहिद खान की जमानत अर्जी से जुड़ा है. शाहिद खान सितंबर 2022 से हिरासत में हैं. उन पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़ी मुबय्यना साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी UAPA और भारतीय दंड संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत इल्जाम लगाए गए हैं.
707 गवाहों की फेहरिस्त ने खड़ा किया बड़ा सवाल
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे. बेंच ने सुनवाई के दौरान अभियोजन की उस योजना को परखा, जिसके तहत बड़ी संख्या में गवाहों को अदालत में पेश किया जाना है.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पूरे मामले में 707 गवाह हैं. इनमें 64 सुरक्षित गवाह भी शामिल हैं. हालांकि शाहिद खान से जुड़े हिस्से में कर्नाटक हुकूमत ने करीब 50 गवाहों की गवाही कराने की योजना बताई थी. इनमें सिर्फ तीन या चार सुरक्षित गवाह शामिल किए जाने थे.
यहीं से सुप्रीम कोर्ट का सवाल और तीखा हो गया. अदालत ने कहा कि मौजूदा इंतजाम के तहत 707 गवाहों की गवाही दर्ज करना और मुकदमे को मुनासिब वक्त में पूरा करना व्यावहारिक तौर पर बेहद मुश्किल है.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने हुकूमत के प्रस्तावित योजना पर तबसिरा करते हुए इसे "परियों की कहानी जैसा ही बेतुका" करार दिया. उनका सवाल साफ था कि अगर इतने बड़े पैमाने पर गवाह पेश किए जाने हैं, तो फिर मुकदमे की समाअत मुनासिब वक्त में कैसे मुकम्मल होगी?
एक जज के पास 97 UAPA मुकदमे!
सुप्रीम कोर्ट की चिंता सिर्फ गवाहों की तादाद तक नहीं रुकी. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जिस स्पेशल कोर्ट में यह मामला चल रहा है, वहां के जज के पास करीब 97 UAPA मुकदमे हैं. इतने मुकदमों का बोझ सुनकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इजाफी खुसूसी अदालतें की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि एक जज पर UAPA के 70 से 90 मुकदमे डाल देना सही तरीका नहीं है.
चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी रियासत में UAPA के मामले 25 से 30 के बीच हैं, तो वहां दो अलग स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए. अगर मामलों की तादाद 35 से 40 तक पहुंचती है तो तीन स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए. अदालत का मकसद साफ था कि मामलों की तादाद बढ़ती जाए और सुनवाई उसी रफ्तार से चलती रहे, यह मुमकिन नहीं है. इसके लिए अदालतों और जरूरी अमले का इंतजाम करना होगा.
जमानत की अर्जी से गवाही क्यों रुके?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में देरी को लेकर रियासती हुकूमत की एक और दलील पर सवाल उठाया. हुकूमत की तरफ से यह बात कही गई थी कि मुलजिमान की अंतरिम जमानत या इल्जामात से बरीयत की दरख्वास्तों की वजह से कार्रवाई मुतास्सिर होती है.
जस्टिस बागची ने इस दलील पर सवाल करते हुए कहा कि अगर कोई गवाह अदालत में मौजूद है तो सिर्फ इसलिए उसकी गवाही रोकने की जरूरत क्यों है कि मुल्जिमों ने जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है. बेंच ने साफ कहा कि अगर गवाह अदालत में मौजूद है तो उसकी गवाही होनी चाहिए. सिर्फ जमानत की अर्जी दाखिल होने की वजह से गवाह को वापस भेज देना मुनासिब नहीं है.
अदालत ने अभियोजन के रवैये पर भी सवाल उठाया. बेंच की नजर में जमानत अर्जियों की मुखालिफत करने में काफी वक्त और ताकत लगाई जा रही है, जबकि अभियोजन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गवाह अदालत में पेश हों और मुकदमा लगातार आगे बढ़े.
शाहिद खान करीब चार साल से जेल में हैं बंद
इस मामले में मुल्जिम शाहिद खान की तरफ से सीनियर वकील आदित्य सोंधी ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल करीब चार साल से हिरासत में है. उन्होंने कहा कि शाहिद खान ने इस दौरान सिर्फ एक अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. यह अर्जी उनके ससुर की मौत के बाद दाखिल की गई थी.
सीनियर वकील आदित्य सोंधी ने अदालत को यह भी बताया कि इसी तरह के इल्जामों का सामना कर रहे नौ दूसरे मुल्जिमों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. शाहिद खान पर UAPA के अलावा भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत भी इल्जाम हैं, जो मुबय्यना साजिश, दुश्मनी बढ़ाने और गैरकानूनी सरगर्मियों से जुड़ी हैं.
कर्नाटक हुकूमत को दो हफ्तों में खुसूसी अदालत बनाने का हुक्म
अभियोजन का इल्जाम है कि PFI से जुड़े लोगों ने नौजवानों को कट्टरपंथ की तरफ ले जाने और गैरकानूनी व हिंसक सरगर्मियों में शामिल करने की योजना बनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सिर्फ सवाल उठाकर बात खत्म नहीं की, बल्कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता भी बताया.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को UAPA मामलों की सुनवाई के लिए एक इजाफी खुसूसी अदालत के लिए जरूरी बुनियादी इंतजाम करने का हुक्म दिया. अदालत ने कहा कि नए निजाम के लिए जरूरी मंजूरियां और मुलाजिमों का इंतजाम दो हफ्ते के भीतर किया जाए.
इसके बाद शाहिद खान के मामले से जुड़े तीन गवाहों और दूसरे अहम गवाहों की गवाही को तरजीह देने का हुक्म दिया है. अदालत ने कहा कि शाहिद खान के मामले से जुड़े अभियोजन के अहम सबूतों को तीन महीने के भीतर दर्ज किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि तीन महीने की इस अवधि के बाद शाहिद खान दोबारा जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं. यानी अदालत ने एक तरफ मुकदमे को तेज करने का रास्ता तैयार किया है, तो दूसरी तरफ लंबे वक्त से हिरासत में मौजूद मुल्जिम के लिए जमानत का दरवाजा भी खुला रखा है.