बनभूलपुरा में 50,000 लोगों को जमीन खाली करने का आदेश, SC ने कहा रमजान बाद दें राहत!

Zee SalaamIndian Muslimबनभूलपुरा में 50,000 लोगों को जमीन खाली करने का आदेश, SC ने कहा रमजान बाद दें राहत!

Supreme Court on Haldwani Banbhoolpura Land Dispute Case: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी-बनभूलपुरा में रेलवे जमीन खाली कराने का आदेश दिया है, जहां करीब 50 हजार लोग रह रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि प्रभावित परिवार रमजान के बाद 19 मार्च से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिनकी पात्रता का फैसला जिला मजिस्ट्रेट करेंगे.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:16 PM IST

Haldwani Banbhoolpura Land Case: रमजान के पवित्र माह में उत्तराखंड के हल्द्वानी-बनभूलपुरा में रहने वाले हजारों लोगों के घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है. इस पर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने मुहर लगा दी. दरअसल, हल्द्वानी-बनभूलपुरा की रेलवे जमीन पर रहने वाले करीब 50,000 लोगों के भविष्य से जुड़ा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो मंगलवार (24 फरवरी) को एक बड़ा फैसला सुनाया गया जो न सिर्फ जमीन के खाली होने से जुड़ा है, बल्कि प्रभावित लोगों के घर और जिंदगी से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी सामने रखता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में मौजूद उस रेलवे जमीन को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है, जिस पर दशकों से हजारों लोग परिवारों के साथ रहते आ रहे हैं और आज वह जमीन रेलवे के एक बड़े प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए जरुरी बताया जा रहा है. कोर्ट ने साफ किया है कि अब यह जमीन खाली की जाएगी ताकि रेलवे अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ा सके.

कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन लोगों को, जो इस जमीन पर रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा. आवेदन जमा करने के लिए एक विशेष कैंप 19 मार्च को रमजान के बाद लगाया जाएगा, जहां प्रभावित लोग अपने आवेदन सरकारी प्रक्रिया में डाल सकेंगे. अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि आवेदनों की योग्यता का फैसला जिला मजिस्ट्रेट करेगा और यह फैसला यही निर्धारित करेगा कि कौन-कौन परिवार आवास योजना के पात्र हैं.

यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर में 'जूते मार होली' से पहले मस्जिदों को ढकने की चल रही है तैयारी, मुस्लिम समुदाय नाराज

यह मामला इसलिए विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि 30 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर यह संघर्ष चल रहा था. इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा रेलवे का है, जबकि बाकी जमीन राज्य सरकार की है. राज्य सरकार ने रेलवे को जमीन देने की अपनी सहमति पहले ही दे रखी थी, लेकिन अतिक्रमण की वजह से यह प्रोजेक्ट रुक गया था. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बाधा हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी.

बेंच में चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे. बातचीत के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी की कि उन निवासियों को वहीं रहने के लिए क्यों मजबूर किया जाए, जबकि उनके लिए कहीं और बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि रेल के किसी भी महत्वकांक्षी परियोजना के लिए दोनों तरफ जमीन की जरूरत पड़ेगी और यह निवासियों का काम नहीं कि वह तय करे कि लाइन कहां बिछाई जाए और कहां नहीं.

CJI सूर्यकांत ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं का यह हक नहीं है कि वे जमीन पर पुनर्वासित किए जाने के लिए जोर डालें, क्योंकि यह जमीन रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि अधिकतर प्रभावित लोग आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करना चाहिए ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो.

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जमीन राज्य सरकार की है, और यह राज्य सरकार का फैसला है कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करे. जॉयमाल्या बागची ने यह भी कहा कि जब इन लोगों से वहां से हटने के लिए कहा जाएगा, तो यह सवाल होगा कि उनका पुनर्वास कैसे किया जाए, जिससे उन्हें कुछ राहत मिले. उन्होंने कहा कि बेंच की पहली राय यह है कि यह एक मदद ज्यादा और अधिकार कम है.

CJI सूर्यकांत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि यह जमीन राज्य सरकार की है, और देखिए क्या सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ भूमि का अधिग्रहण कर सकती है और मुआवजे के बजाय प्रभावित लोगों को घर बनाकर दे सकती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचना होगा.

यह भी पढ़ें: ताजमहल में पूजा करने की मांग पर हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को कोर्ट ने लगाई फटकार

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Uttarakhand newsHaldwani Banbhoolpura Land Dispute Casemuslim news

