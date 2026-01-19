Advertisement
SIR पर फंस गया इलेक्शन कमीशन; सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताना होगा किसका हटाया नाम?

Supreme Court on SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR के दौरान 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिए. देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने चुनाव आयोग को 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' की कैटेगरी में रखे गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. इस दौरान अदालत ने पारदर्शिता, सुनवाई का अधिकार और समयबद्ध आपत्तियों पर जोर दिया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:34 PM IST

(फाइल फोटो)
SIR Controversy: वोटर आईडी कार्ड को भारतीय लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी माना जाता है. हालांकि, बीते साल बिहार से शुरू हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य लोगों को पशोपेश और सकते डाल दिया. वहीं, अब पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR के दौरान सामने आई 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को पारदर्शिता बढ़ाने का निर्देश दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को कई मायनों में अहम माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (19 जनवरी) को चुनाव आयोग को आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR के दौरान 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' की कैटेगरी में रखे गए मतदाताओं के नाम आम लोगों के लिए सार्वजनिक किए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया, जिनमें SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था.

क्या है 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' के मायने?
'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' का मतलब ऐसे रिकॉर्ड, डेटा या दस्तावेजों से है जिनमें कोई गैर-तार्किक, विरोधाभासी या असंभव स्थिति दिखती हो, जो सामान्य समझ और तय नियमों के मुताबिक सही न लगे. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं होता कि वह गलती जानबूझकर की गई हो या वह कोई जालसाजी हो.

अब बात करते हैं चुनावी लिस्ट के हवाले से लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज. इसका मतलब ऐसे रिकॉर्ड से है जिनमें आपसी तालमेल नहीं बैठता और जो सामान्य नियमों के मुताबिक सही नहीं लगते हैं. कई मामलों में एक ही मतदाता का नाम दो अलग- अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज पाया जाता है. ऐसे हालात तब बनते हैं जब किसी शख्स का नाम पुराने पते से हटाया नहीं जाता और नए पते पर भी जोड़ दिया जाता है.

कई बार मतदाता की उम्र ही शक पैदा करती है. जैसे किसी की उम्र 18 साल से कम दर्ज हो, जबकि वोटर बनने की न्यूनतम उम्र ही 18 साल है, या फिर उम्र असामान्य रूप से बहुत ज्यादा दिखाई जाए, जो व्यावहारिक रूप से मुमकिन नहीं लगती है. कई एंट्री में डेट ऑफ बर्थ और दर्ज उम्र के बीच भी तालमेल नहीं होता. जैसे डेट ऑफ बर्थ कुछ और बताई गई हो और उम्र का हिसाब उससे मेल न खाता हो.

एक और बड़ी गड़बड़ी तब मानी जाती है जब एक ही पते पर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है. इससे शक होता है कि कहीं फर्जी या गलत एंट्री तो नहीं कर दी गई. कुछ मामलों में पारिवारिक या रिश्तेदारी से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती है. जैसे मां-बाप या शौहर-बीवी के नाम और उम्र में ऐसा फर्क हो जो तार्किक रूप से मुमकिन न हो. सबसे गंभीर स्थिति तब मानी जाती है जब किसी ऐसे शख्स का नाम वोटर लिस्ट में पाया जाए, जिसकी मौत हो चुकी हो. ऐसी एंट्री सीधे तौर पर चुनावी लिस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है.

इन हालात में चुनाव आयोग संबंधित मतदाताओं को 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' की कैटेगरी में रखता है ताकि उनकी जांच की जा सके. इसका मतलब यह नहीं है कि उनका वोट अपने आप रद्द हो जाता है. संबंधित मतदाता को नोटिस दिया जाता है, उससे स्पष्टीकरण या दस्तावेज मांगे जाते हैं और सत्यापन के बाद उसका नाम बरकरार भी रखा जा सकता है.

SC का चुनाव आयोग और राज्य सरकार को अहम निर्देश
अखबारे मशरिक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग को अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यों वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग पहले ही कुछ लोगों को 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' के तहत नोटिस जारी कर चुका है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी लोगों के नाम ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालयों और वार्ड कार्यालयों में साफ-साफ चस्पा किए जाएं ताकि संबंधित मतदाताओं को समय पर जानकारी मिल सके.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वह चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराए ताकि प्रभावित लोगों के दस्तावेज और आपत्तियों को सही तरीके से स्वीकार किया जा सके. अदालत ने कहा कि इसके लिए अधिकृत अधिकारियों को अथॉरिटी लेटर जारी किए जाएं और पूरी सुनवाई प्रक्रिया का पालन हो. अदालत ने निर्देश दिया कि जिन लोगों ने अब तक अपने दावे या आपत्तियां दर्ज नहीं कराई हैं, उन्हें 10 दिनों के भीतर ऐसा करने का मौका दिया जाए. नोटिस और दस्तावेज ग्राम पंचायत भवन में जमा कराए जा सकेंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग जरूरी दिशा-निर्देश जारी करेगा.

प्रभावितों को तय SOP के तहत मिले पूरा अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जहां आपत्तियां सही पाई जाएं, वहां प्रभावित लोगों को चुनाव आयोग के तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के मुताबिक सुनवाई का मौका दिया जाए. यह सुनवाई दस्तावेज जमा कराने के समय भी की जा सकती है. साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निर्देश दिया गया कि पूरे अभियान के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए. इससे पहले याचिका में अदालत को बताया गया कि ERONET पोर्टल ने 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज' के तहत 1.2 करोड़ से ज्यादा नामों की पहचान की है. इसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

West Bengal newsSupreme CourtSIR Controversymuslim news

