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हल्द्वानी हिंसा में उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका, UAPA पर सवाल उठाकर SC ने जमानत में दखल से किया इनकार

Haldwani Violence Case: हल्द्वानी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की याचिका खारिज कर दी और UAPA लागू करने के आधार पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा अलग-अलग बातें हैं और हर हिंसक घटना को UAPA के दायरे में नहीं लाया जा सकता.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 01, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:44 AM IST
हल्द्वानी हिंसा में उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका, UAPA पर सवाल उठाकर SC ने जमानत में दखल से किया इनकार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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