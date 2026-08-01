/हल्द्वानी हिंसा में उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका, UAPA पर सवाल उठाकर SC ने जमानत में दखल से किया इनकार

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने उत्तराखंड सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर सुनवाई करते हुए कहा, "वह हाईकोर्ट के जमानत आदेश में दखल देने की इच्छुक नहीं है. किसी व्यक्ति की आजादी सिर्फ जमानत आदेश की लंबाई या उसमें दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ कितना मजबूत मामला पेश किया है." सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या यह मामला वास्तव में UAPA के दायरे में आता है. कोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के बीच साफ अंतर बताते हुए कहा कि हर हिंसक घटना को UAPA के दायरे में नहीं लाया जा सकता. कोर्ट ने माना कि इस मामले में UAPA लागू करने को लेकर गंभीर संदेह हैं.