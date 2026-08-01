/हल्द्वानी हिंसा में उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका, UAPA पर सवाल उठाकर SC ने जमानत में दखल से किया इनकार

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Haldwani Violence Case: उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद सरकार ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए और कथित मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पर UAPA के तहत आरोप लगाए. हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दे दी थी, लेकिन सरकार ने उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में UAPA लगाने का आधार साफ नहीं था.
दरअसल, फरवरी 2024 में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक मदरसे और मस्जिद को गिरा दिया गया था. इस कार्रवाई के बाद हल्द्वानी में हिंसा भड़क गई थी. हिंसा के दौरान पुलिस स्टेशन पर हमले, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं हुईं. पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और UAPA की मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने उत्तराखंड सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) पर सुनवाई करते हुए कहा, "वह हाईकोर्ट के जमानत आदेश में दखल देने की इच्छुक नहीं है. किसी व्यक्ति की आजादी सिर्फ जमानत आदेश की लंबाई या उसमें दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ कितना मजबूत मामला पेश किया है." सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या यह मामला वास्तव में UAPA के दायरे में आता है. कोर्ट ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के बीच साफ अंतर बताते हुए कहा कि हर हिंसक घटना को UAPA के दायरे में नहीं लाया जा सकता. कोर्ट ने माना कि इस मामले में UAPA लागू करने को लेकर गंभीर संदेह हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी गौर किया कि अब्दुल मलिक लगभग दो साल से न्यायिक हिरासत में हैं, फिर भी मुकदमे की कार्यवाही धीमी गति से चल रही है. इसलिए सिर्फ इस आधार पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती कि हाईकोर्ट ने इसे मंजूर करते समय विस्तृत कारण नहीं बताए थे. कोर्ट ने मुकदमे की धीमी गति को लेकर राज्य सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि अगर आरोप उतने ही गंभीर थे जितना राज्य सरकार ने दावा किया था, तो कार्यवाही में तेजी लाई जानी चाहिए थी. सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि जांच में ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं मिले जिनसे यह साबित हो सके कि घटना के समय अब्दुल मलिक घटनास्थल पर मौजूद थे.
उत्तराखंड सरकार के वकील ने क्या दी दलील
वहीं, उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश सीनियर वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय UAPA के तहत लागू कड़े कानूनी प्रावधानों पर ठीक से विचार नहीं किया और ठोस कारण बताए बिना ही राहत दे दी. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि आरोपी का घटनास्थल पर शारीरिक रूप से मौजूद होना जरूरी नहीं था, क्योंकि उस पर साज़िश रचने का भी आरोप था. दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों को मानने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट के जमानत आदेश में दखल देने से मना कर दिया.