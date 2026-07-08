/पैगंबर मोहम्मद (SAW) की शान में गुस्ताखी करने वाली नाजिया इलाही को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्जेंट सुनवाई से इनकार

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Supreme Court on Prophet Muhammad Remarks: सोशल मीडिया पर विवादित बयान देने के लिए जानी जाने वाली नाज़िया इलाही खान ने हाल ही में पैगंबर मुहम्मद (SAW) की बीवी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस बयान से पूरे देश में हंगामा मच गया है. नाजिया इलाही के खिलाफ देश भर में मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. लेकिन, पुलिस ने अभी तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया है. इस बीच, नाजिया इलाही खान ने गिरफ्तारी से बचने और FIR रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जनहित याचिका (PIL) पर अर्जेंट सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि हालांकि यह मुद्दा "बहुत गंभीर" है, लेकिन उन्हें पहले पुलिस के पास जाना चाहिए. कोर्ट ने कानून द्वारा तय प्रक्रिया को नजरअंदाज करके याचिकाएं दायर करने के बढ़ते चलन की आलोचना की. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा पढ़ी गई जनहित याचिका में कहा गया था कि खान की कथित टिप्पणियों से "पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है."
जस्टिस अमानुल्लाह ने क्या कहा?
जस्टिस अमानुल्लाह ने सवाल किया, "तो आप PIL दायर करते हैं? यहां क्यों आते हैं? क्या आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है? सिस्टम पर भरोसा रखें." जज ने वकील से कहा कि कोर्ट सबसे ऊपर एक निगरानी संस्था के तौर पर काम करता है और दूसरी अथॉरिटीज की जगह नहीं ले सकता. जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, "यह हमारे लिए भी आंखें खोलने वाला है कि हमारे निचले स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं. अगर यहां सब कुछ शॉर्ट-सर्किट हो जाता है, तो वे भी हाथ खड़े कर देंगे कि ठीक है. यही तो हो रहा है. सभी संस्थान बेपटरी हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ ऊपर से आता है."
'कानून पूरी ताकत से कार्रवाई करेगी'
उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि वे ऐसे मामलों को सनसनीखेज न बनाएं. उन्होंने कहा, "आप वकील हैं आप कानून जानते हैं. आप नतीजे समझते हैं. इन चीजों को सनसनीखेज न बनाएं. अगर किसी एक व्यक्ति ने गलती की है, तो कानून की पूरी ताकत से उस पर कार्रवाई करें." उन्होंने कहा कि अगर सामान्य कानूनी प्रक्रिया से उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है. जज ने कहा, "यह एक गंभीर मामला है, मैं आपसे सहमत हूं, मैं खुद भी इसे लेकर बहुत संवेदनशील हूं. लेकिन एक प्रक्रिया होती है. अगर वह काम न करे, तो हमारे पास आएं."