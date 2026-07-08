Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /पैगंबर मोहम्मद (SAW) की शान में गुस्ताखी करने वाली नाजिया इलाही को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्जेंट सुनवाई से इनकार

पैगंबर मोहम्मद (SAW) की शान में गुस्ताखी करने वाली नाजिया इलाही को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्जेंट सुनवाई से इनकार

Supreme Court on Prophet Muhammad Remarks: सुप्रीम कोर्ट ने नाजिया इलाही खान की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया. यह मामला पैगंबर मोहम्मद (SAW) के बारे में कथित विवादास्पद टिप्पणियों से जुड़ा है. कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 08, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:47 AM IST
पैगंबर मोहम्मद (SAW) की शान में गुस्ताखी करने वाली नाजिया इलाही को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्जेंट सुनवाई से इनकार

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
युद्धविराम टूटा! अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला, बंदर अब्बास समेत कई सैन्य ठिकाने
US airstrikes on Iran54 min ago
2
Gujarat newsJul 07
3
Indonesia NewsJul 07
4
Uttar Pradesh newsJul 07
5
shapoor zadranJul 07