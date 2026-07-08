/पैगंबर मोहम्मद (SAW) की शान में गुस्ताखी करने वाली नाजिया इलाही को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अर्जेंट सुनवाई से इनकार

जस्टिस अमानुल्लाह ने क्या कहा?

जस्टिस अमानुल्लाह ने सवाल किया, "तो आप PIL दायर करते हैं? यहां क्यों आते हैं? क्या आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है? सिस्टम पर भरोसा रखें." जज ने वकील से कहा कि कोर्ट सबसे ऊपर एक निगरानी संस्था के तौर पर काम करता है और दूसरी अथॉरिटीज की जगह नहीं ले सकता. जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, "यह हमारे लिए भी आंखें खोलने वाला है कि हमारे निचले स्तर के अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं. अगर यहां सब कुछ शॉर्ट-सर्किट हो जाता है, तो वे भी हाथ खड़े कर देंगे कि ठीक है. यही तो हो रहा है. सभी संस्थान बेपटरी हो रहे हैं क्योंकि सब कुछ ऊपर से आता है."