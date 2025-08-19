शादी की उम्र पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की जीत; SC ने NCPCR की याचिका को बताया गैर-जरूरी

Legal Marriage Age Muslim Girl in India: दो दिल एक हों और कानून इजाज़त दे, तो बीच में कौन आ सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को साफ कर दिया कि मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र को लेकर दायर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की याचिका में कोई दम नहीं है. कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर हाई कोर्ट ने प्रेम करने वाले दो लोगों को संरक्षण दिया है, तो बाल अधिकार आयोग यह नहीं तय कर सकता कि प्यार कब जायज है और कब नहीं.

दरअसल, मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़े मामले पर NCPCR की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने साल 2022 में 21 साल के एक मुस्लिम नौजवान और 16 साल के मुस्लिम लड़की के प्रेम विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के तहत वैध माना था. यह मामला उस समय कोर्ट के सामने आया, जब विवाहित जोड़े ने अपनी सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी.



जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि "NCPCR का इस मामले से क्या संबंध है? आयोग इस मामले में पक्षकार नहीं था तो उसका अपील दायर करने का क्या औचित्य है. इस केस में शादी दोनों की मर्ज़ी से हुई थी."

जस्टिस बी वी नागरत्ना ने अपनी टिप्पणी में कहा, "अगर दोनों बच्चों को हाई कोर्ट संरक्षण देता है तो NCPCR ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है NCPCR यह नहीं कह सकता कि दोनों बच्चों को संरक्षण न दिया जाए. आयोग को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है?" इसके बाद बेंच ने मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़े मसले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया.