"SC ने दिया गलत फैसला"; उमर खालिद को बेल न मिलने पर पिता रसूल इलियास का फूटा गुस्सा

Umar Khalid Father on SC Judgment: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया. इस फैसले पर उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास, जो ऑल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद शर्मनाक और गलत है. उन्होंने कहा कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आरोपियों की एक Hierarchy तय कर दी है.

उमर के पिता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने जो थ्योरी गढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है. इस फैसले के नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे. उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक पार्टियों को भी देखना होगा कि अगर वह कोई धरना या जुलूस निकालते हैं तो वह भी इस फैसले के तहत गलत होगा.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी इस फैसले से खत्म हो गई है. उन्होंने कहा कि क्या नारेबाजी जांच का विषय है, कई बार प्रोटेस्ट में कुछ लोग आ जाते हैं, जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं और उनका मकसद होता है कि सही में विरोध करने वालों पर इसे लाद दिया जाए.

उन्होंने कहा कि उमर खालिद ने दो बातें कही है, मुझे खुशी है की मेरे पांच साथियों को बेल मिल गई है, और अपने बारे में कहा है कि अब तो मेरी जिंदगी यही है और मुझे लंबे अरसे तक जेल में ही रहना होगा.

उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में जो भी प्रोटेस्ट होता है वह संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत ही होता है उससे बाहर नहीं जाता. उन्होंने कहा कि JNU प्रशासन का एक्शन लेना यह साबित नहीं करता है कि जिन्होंने विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने ही नारे लगाए हैं. आप इसमें जांच करिए और अगर नारे गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे कोई नारे नहीं लगने चाहिए जो संविधान के अधिकारों के अंदर नहीं आते.