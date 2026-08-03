"गोली मारो" नारे पर अनुराग ठाकुर को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वृंदा करात की रिव्यू पिटीशन की खारिज

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Delhi News: राजधानी दिल्ली में साल साल 2020 में शहरीयत तरमीमी कानून (CAA) के खिलाफ हुए एहतिजाज के दौरान जोरदार एहतिजाज और मुजाहिरा देखने को मिला. इस दौरान मुबय्यना "गोली मारो" नारे से जुड़े मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की नेता बृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, उन्हें अदालत-ए-उज्मा से इस मामले में राहत नहीं मिली.
सुप्रीम कोर्ट ने वृंदा करात की रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए वाजेह कर दिया कि 29 अप्रैल को सुनाए गए अपने फैसले में ऐसी कोई जाहिर गलती या खलल मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पर उस पर दोबारा गौर किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देने से भी इंकार बरकरार रखा.
सर्वोच्च अदालत ने उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए साफ कर दिया कि 29 अप्रैल को दिए गए अपने फैसले में ऐसा कोई ज़ाहिरा तौर पर दिखने वाला खलल या गलती नहीं है, जिसकी वजह से उस पर दोबारा गौर किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देने से भी इंकार बरकरार रखा।
हालांकि इससे पहले 29 अप्रैल को दिए गए अपने अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वृंदा करात की अपील को कुछ हद तक मंजूर किया था. अदालत ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालत ने कानून की जिस ताबीर की बुनियाद पर यह माना था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म देने से पहले सरकार की मंजूरी जरूरी है, वह सही नहीं थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाजेह किया था कि पहले से मंजूरी तभी जरूरी होती है, जब अदालत किसी जुर्म के नोटिस लेने के मरहले पर पहुंचती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने या तफ्तीश शुरू करने का हुक्म देने के लिए ऐसी मंजूरी की कोई जरूरत नहीं होती है. अदालत ने कहा कि धारा 156(3) के तहत तफ्तीश का आदेश देना संज्ञान लेने से पहले की कार्रवाई है. इसलिए एफआईआर दर्ज करने को पहले से मंजूरी मिलने की शर्त से वाबस्ता करना कानून की रूह और आपराधिक तफ्तीश के पूरे निजाम के खिलाफ होगा.
इसके बावजूद अदालत-ए-उज्मा ने नतीजे के तौर पर निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म देने से इंकार कर दिया. अदालत ने कहा कि उसने मुबय्यना तकरीरों, दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल हैसियत रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर मौजूद तमाम दस्तावेजों का खुद जायजा लिया है.
इन सब पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इस मामले में ऐसा कोई संज्ञेय जुर्म सामने नहीं आता, जिसकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया जाए. बीते माह अप्रैल 2026 के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उपलब्ध रिकॉर्ड और तमाम मवाद का एहतियात से मुआयना करने के बाद उसे ऐसा कोई मामला नहीं मिला, जिसमें एफआईआर दर्ज कराना जरूरी हो.
यह पूरा मामला जनवरी 2020 में शहरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ हुए एहतिजाज के दौरान दिए गए भाषणों से जुड़ा है. बृंदा करात ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर और साबिक सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दी थी. उनका कहना था कि दोनों नेताओं के भाषणों की बुनियाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.
जब दिल्ली पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तब बृंदा करात ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया और एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म देने की गुजारिश की. निचली अदालत ने यह कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी कि इसके लिए पहले से मंजूरी जरूरी है. बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा.
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत-ए-उज्मा ने यह तो माना कि पहले से मंजूरी को लेकर निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट की कानूनी ताबीर सही नहीं थी, लेकिन पूरे मामले के मवाद की खुद जांच करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुतल्लिका भाषणों से कोई संज्ञेय जुर्म साबित नहीं होता. इसी वजह से अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म देने से इंकार कर दिया. अब रिव्यू पिटीशन भी खारिज होने के साथ ही अदालत-ए-उज्मा का यही फैसला बरकरार रहेगा.