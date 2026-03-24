मुस्लिम बने तो छिन जाएगा SC/ST का फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की कानूनी स्थिति

देश में धर्म और सामाजिक पहचान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर एक बार फिर बहस तेज हो सकती है. धर्म बदलने के बाद भी अनुसूचित जाति (SC) का स्टेटस हटाने को लेकर मांग उठती रही है. वहीं, मंगलवार (24 मार्च) को देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो शख्स हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा. साथ ही यह भी साफ किया कि अगर कोई SC समुदाय का शख्स इन तीन धर्मों को छोड़कर किसी अन्य धर्म जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाता है, तो उसका SC दर्जा तुरंत और पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

कब बदल जाएगा SC/ST का स्टेटस?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले दिए गए फैसले को भी बरकरार रखा. हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई शख्स ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उसका पालन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का हिस्सा नहीं माना जा सकता. यह फैसला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनाया. बेंच ने साफ किया कि अनुसूचित जाति से जुड़ा कोई भी शख्स अगर धर्म परिवर्तन करता है, तो वह अपने SC दर्जे को तुरंत खो देता है.

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कोर्ट ने अपने फैसले में Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें पहले से ही यह प्रावधान मौजूद है. खासतौर पर क्लॉज-3 के तहत यह तय किया गया है कि सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही SC कैटेगरी में आ सकते हैं. इससे बाहर के किसी भी धर्म को अपनाने पर, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो, SC का दर्जा खत्म हो जाता है.

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो ख्लाज क्लॉज-3 के तहत SC का सदस्य नहीं माना जाएगा, वह किसी भी तरह के कानूनी लाभ जैसे आरक्षण, सुरक्षा या विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता. इस नियम में किसी तरह की छूट या रियायत नहीं है.

1950 का आदेश क्या कहता है?

यह आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी किया गया था, जिसका मकसद उन जातियों को एक सम्मानजनक और गरिमामयी जिंदगी गुजराने का हक दिलाना, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा. शुरुआत में यह सुविधा सिर्फ हिंदू दलितों तक सीमित थी.

समय के साथ इस आदेश में बदलाव किए गए. साल 1956 में संशोधन कर सिख धर्म को मानने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद 1990 में एक और महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को भी SC का दर्जा दे दिया गया. हालांकि, इन बदलावों के बावजूद आज भी मुस्लिम और ईसाई दलित इस कैटेगरी में शामिल नहीं हैं.

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला और केस की पृष्ठभूमि

आज तक में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति SC या ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम का फायदा नहीं ले सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि जाति व्यवस्था ईसाई धर्म का हिस्सा नहीं है. यह मामला एक पादरी चिंथाडा आनंद से जुड़ा था, जिन्होंने 2021 में अक्काला रामी रेड्डी के खिलाफ IPC और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि गांव में प्रार्थना के दौरान उन पर हमला किया गया, गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई.

हाई कोर्ट ने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी का कोई दावा नहीं किया. इसके उलट रिकॉर्ड से यह साफ हो गया कि वह लंबे समय से पादरी के रूप में काम कर रहे थे और नियमित रूप से प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे थे.

बेंच ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों से यह साफ है कि घटना के समय भी वह ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, इसलिए उन्हें SC का फायदा नहीं मिल सकता. इस फैसले के बाद अब SC दर्जे और धर्म परिवर्तन को लेकर कानूनी स्थिति पहले से कहीं अधिक साफ हो गई है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर इस पर बहस जारी रहने की मुमकिन है.

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