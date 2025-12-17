Advertisement
'इस्लाम में दहेज...', महिला को जिंदा जलाने के केस में इलाहाबाद HC के आदेश पर SC की दो टूक

Supreme Court on Allahabad High Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में दहेज मना है और मेहर एक महिला का कानूनी अधिकार है. दहेज को एक गंभीर सामाजिक बुराई बताते हुए कोर्ट ने कहा कि यह महिलाओं को आर्थिक असुरक्षा, उत्पीड़न, हिंसा और यहां तक ​​कि मौत की ओर धकेलता है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:55 AM IST

'इस्लाम में दहेज...', महिला को जिंदा जलाने के केस में इलाहाबाद HC के आदेश पर SC की दो टूक

Supreme Court on Dowry: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में दहेज के बढ़ते चलन पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस्लाम में दहेज पूरी तरह से मना है और शादी के समय दूल्हे द्वारा दिया जाने वाला मेहर महिला का कानूनी और पूर्ण अधिकार है. कोर्ट ने साफ किया कि मेहर का मकसद महिला को आर्थिक सुरक्षा देना है, जिसे पति या उसके परिवार द्वारा छीना नहीं जा सकता.

जस्टिस संजय करोल और एन.के. सिंह की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि दहेज की प्रथा एक गंभीर सामाजिक बुराई है जो महिलाओं को आर्थिक असुरक्षा, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और यहां तक ​​कि मौत की ओर धकेल रही है. कोर्ट ने पाया कि जहां दहेज सर्वोपरि हो जाता है, वहां महिलाओं को ज़रूरी आर्थिक ताकत और आजादी से वंचित कर दिया जाता है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दहेज की समस्या किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी वर्गों और समाजों में फैली एक सामाजिक बुराई है. फैसले में दहेज प्रथा के ऐतिहासिक और सामाजिक विकास का विस्तार से विश्लेषण किया गया, जिसमें कहा गया कि शुरू में यह प्रथा उच्च जातियों और अमीर वर्गों में मजबूत थी और धीरे-धीरे पूरे समाज में फैल गई.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरू में दहेज बेटी को शादी के समय उसकी आर्थिक सुरक्षा और आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए दिया जाने वाला एक स्वैच्छिक उपहार था, लेकिन समय के साथ यह एक अनिवार्य सामाजिक दबाव बन गया. आज स्थिति यह है कि दहेज दुल्हन की भलाई से अलग हो गया है और इसे दूल्हे की कीमत के रूप में देखा जाता है, जो उसकी शिक्षा, आय, नौकरी और सामाजिक स्थिति से तय होती है. इससे महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव हुआ है और उनकी सामाजिक पहचान और मूल्य को गहरी चोट पहुंची है.

दहेज पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी पाया कि मुस्लिम समुदाय में सामाजिक दबाव और प्रतिस्पर्धा के कारण, दहेज एक प्रथा बन गया है, जबकि मेहर सिर्फ प्रतीकात्मक रह गया है. कोर्ट ने चिंता जताई कि असली वित्तीय लेन-देन अब दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को हो रहा है, जिससे मेहर की मूल भावना और महिला की सुरक्षा पूरी तरह से खत्म हो गई है. इस फैसले में कोर्ट ने दहेज प्रथा के खिलाफ पांच महत्वपूर्ण दिशानिर्देश भी जारी किए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया जिसने एक आदमी और उसकी मां को बरी कर दिया था. ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 20 साल की महिला को जिंदा जलाने का दोषी ठहराया था क्योंकि उसके परिवार ने उनकी दहेज की मांगें पूरी नहीं की थीं. इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज से जुड़े अपराधों में नरमी समाज के लिए नुकसानदायक है और यह महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को गंभीर रूप से कमज़ोर करती है.

