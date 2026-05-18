Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3221242
Zee SalaamIndian Muslim“बेल नियम है, जेल अपवाद”, उमर खालिद और शरजील को बेल न मिलने पर SC की बड़ी टिप्पणी

“बेल नियम है, जेल अपवाद”, उमर खालिद और शरजील को बेल न मिलने पर SC की बड़ी टिप्पणी

Umar Khalid UAPA Case: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में जमानत को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि “बेल नियम है और जेल अपवाद.” अदालत ने संकेत दिया कि उमर खालिद को जमानत न देने के फैसले में बड़ी बेंच के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ.  पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 18, 2026, 01:21 PM IST

Trending Photos

“बेल नियम है, जेल अपवाद”, उमर खालिद और शरजील को बेल न मिलने पर SC की बड़ी टिप्पणी

SC on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामलों में जमानत को लेकर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि “बेल नियम है और जेल अपवाद.” सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जमानत न देने के फैसले में बड़ी बेंच के पुराने फैसलों के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था. जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने एक नार्को-टेरर मामले में आरोपी को जमानत देते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की. आरोपी पिछले पांच साल से जेल में बंद था. अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, चाहे उस पर UAPA जैसा कठोर कानून ही क्यों न लगाया गया हो.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तीन जजों की बेंच द्वारा दिए गए के.ए. नजीब फैसले के सिद्धांत बाध्यकारी हैं और छोटी बेंचें उनसे अलग नहीं जा सकतीं. अदालत ने साफ किया कि अगर किसी छोटी बेंच को किसी बड़े फैसले पर संदेह हो तो मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए, लेकिन छोटी बेंच किसी बड़े फैसले को कमजोर या नजरअंदाज नहीं कर सकती.

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि के.ए. नजीब मामले में यह साफ किया गया था कि अगर ट्रायल में अत्यधिक देरी हो रही हो और आरोपी लंबे समय से जेल में बंद हो, तो संवैधानिक अदालतें जमानत दे सकती हैं. यह सिद्धांत UAPA मामलों में भी लागू होता है. अदालत ने यह भी कहा कि UAPA की धारा 43D(5) का इस्तेमाल किसी आरोपी को वर्षों तक बिना ट्रायल जेल में रखने के लिए नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर सिर्फ शुरुआती आरोपों के आधार पर लगातार जमानत रोकी जाती रही, तो ट्रायल से पहले की हिरासत ही “सजा” बन जाएगी, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है.

Add Zee News as a Preferred Source

जस्टिस उज्जल भुइयां ने किया NCRB का जिक्र
जस्टिस उज्जल भुइयां ने अपने फैसले में NCRB के आंकड़ों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि 2019 से 2023 के बीच UAPA मामलों में दोषसिद्धि की दर बेहद कम रही है. देशभर में यह दर लगभग 1.5 फीसद से 4 फीसद के बीच रही, जबकि जम्मू-कश्मीर में कई सालों तक दोषसिद्धि दर लगभग शून्य रही. कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों से साफ है कि UAPA मामलों में बड़ी संख्या में आरोपी अंततः बरी हो जाते हैं. ऐसे में लंबी हिरासत और मुकदमों में देरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

SC on UAPAUmar Khalid UAPA CaseUAPA BailUmar Khalid News

Trending news

SC on UAPA
“बेल नियम है, जेल अपवाद”, उमर खालिद और शरजील को बेल न मिलने पर SC की बड़ी टिप्पणी
mp news
MP हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में पूजा, जानिए क्या है पूरा विवाद
iran drone attack
‘खतरनाक उकसावे...’, UAE के न्यूक्लियर प्लांट हमले पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया
kolkata News
बुलडोजर के खिलाफ बंगाल की सड़कों पर बवाल, पुलिस को चलानी पड़ी लाठियां
Bihar News
उर्दू ज्ञापन लेने से डिप्टी CM का इनकार, नीतीश के मंत्री की बेरुखी से भड़का गुस्सा
Bakrid 2026
भारत में 27 मई को नहीं, इस दिन मनाई जाएगी बकरीद; चांद नहीं आने पर हुआ ऐलान
Saudi arabia news
सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान, इस दिन से शुरू होंगे उमराह वीजा; नई गाइडलाइन जारी
Donald Trump on iran
“अब नहीं माने तो सब खत्म हो जाएगा”, ट्रंप ने ईरान को दिया विनाश का अल्टीमेटम
West Bengal news
"मवेशियों का जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ वरना केस," BJP MLA रेखा पात्रा के नया फरमान
Kerala News
केरल कैबिनेट में IUML का दबदबा; 5 मुस्लिम MLAs बनेंगे मंत्री, देखें पूरी लिस्ट?