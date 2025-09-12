अकोला दंगों की एकतरफा जांच पर SC की महाराष्ट्र पुलिस को फटकार; अब नए सिरे से SIT करेगी जांच
अकोला दंगों की एकतरफा जांच पर SC की महाराष्ट्र पुलिस को फटकार; अब नए सिरे से SIT करेगी जांच

Supreme Court on Akola Riots: सुप्रीम कोर्ट ने अकोला दंगों की जांच में पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करने पर महाराष्ट्र पुलिस को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने मामले की जांच के लिए SIT गठित करने का आदेश दिया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:36 PM IST

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Akola Communal Riots 2023: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को 2023 में हुए अकोला दंगों की निष्पक्ष जांच न करने पर कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कही अहम टिप्पणई की, जिससे महाराष्ट्र पुलिस की जांच पूरी तरह से संदेह के घेरे में आ गई है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अकोला दंगों की जांच के लिए अलग-अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों पर आधार एसआईटी से करने के आदेश दिए हैं.

महाराष्ट्र पुलिस को नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को किसी मजहब, जाति या किसी तरह के पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर कानून के मुताबिक अपने फर्ज को अदा करना चाहिए. इतना ही नहीं सु्प्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है. इस जांच टीम में सीनियर अधिकारी होंगे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अधिकारी भी शामिल किए जाएंगे.

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि वर्दी पहनते ही पुलिस अधिकारी को मजहब, जाति या किसी अन्य पूर्वाग्रह से परे जाकर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए. इसको लेकर मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शरीफ बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में एक शख्स ने याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. 

'इंकलाब' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि वह दंगों के दौरान हुई एक हत्या के प्रत्यक्षदर्शी हैं. याचिकाकर्ता के मुताबिक, दंगों के दौरान चार लोगों ने विलास महादेव राव गायकवाड़ पर तलवारों, लोहे की पाइप और दूसरे हथियारों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना में याचिकाकर्ता खुद भी घायल हुआ. 

सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच को याचिकाकर्ता ने बताया कि पुलिस ने उसका बयान तो दर्ज कर लिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. साथ ही पुलिस ने असली हमलावरों को छोड़कर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और जांच पक्षपाती तरीके से की. याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और दंगों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए. याचिकाकर्ता ने बताया कि पुलिस ने जानबूझकर असली आरोपियों को बचाया और फर्जी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. 

इससे पहले याचिकाकर्ता ने पहले बंबई हाईकोर्ट में SIT गठित करने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने समय पर अपनी बात पुलिस को नहीं बताई और चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका गलत मंशा से लगाई गई है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार ने कभी नहीं कहा कि पुलिस गलत लोगों को निशाना बना रही है.

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. अदालत ने इस याचिका को गंभीरता से लिया और कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच जरुरी है. यह पूरा मामला मई 2023 का है, जब सोशल मीडिया पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसके बाद अकोला में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा ने पूरे देश में शांति और सौहार्द के लिए चिंता पैदा कर दी थी.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra newsSupreme CourtAkola Riots 2023muslim news

