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Kolkata Bowbazar Blast Case: तीन दशक पुराना एक ऐसा मामला, जिसने न सिर्फ कोलकाता को बल्कि पूरे देश को दहला दिया था, एक बार फिर सुर्खियों में है. बोबाजार ब्लास्ट केस में 69 लोगों की मौत हो गई थी, और सैकड़ों घायल हो गए थे. इस घटना के दोषियों में से एक मोहम्मद राशिद खान की समय से पहले रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.
हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक
कोलकाता के बोबाजार ब्लास्ट केस पर मंगलवार (23 जून) को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई की. इस दौरान देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया. साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि राज्य के दंड समीक्षा बोर्ड ने मोहम्मद राशिद खान की रिहाई का विरोध किया था. इसके बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी समय से पहले रिहाई का आदेश दे दिया था.
मोहम्मद राशिद खान को आतंकवादी और टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (TADA) के तहत दोषी ठहराया गया था. TADA कानून को बाद में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (UAPA) का नया और विकसित रूप माना गया. राज्य सरकार की ओर से यह भी सवाल उठाया गया कि जिस मामले में लगभग 70 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए, उसमें सिर्फ सुधारवादी सोच के आधार पर राहत कैसे दी जा सकती है?
दोषी पन्नालाल जैसवारा को आधार बनाकर मांगी रिहाई
वहीं, राशिद खान की ओर से पेश सीनियर वकील एम.आर. शमशाद ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल 33 साल से ज्यादा समय से जेल में है. उन्होंने यह भी कहा कि इसी मामले के एक अन्य दोषी पन्नालाल जैसवारा को मार्च 2014 में सजा में राहत देकर रिहा किया जा चुका है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषियों की भूमिकाएं अलग थीं. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राशिद खान इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था.
इससे पहले 5 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने राशिद खान की याचिका स्वीकार कर ली थी. अदालत ने उसके 33 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने, जेल के भीतर उसके व्यवहार और सजा के पीछे छिपी सुधारवादी सोच को ध्यान में रखते हुए समय से पहले रिहाई की इजाजत दी थी. मोहम्मद राशिद खान को 31 अगस्त 2001 को दोषी ठहराया गया था. उसे भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ कानून और TADA कानून के तहत सजा सुनाई गई थी.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 16 मार्च 1993 को कोलकाता के बोबाजार इलाके में हुए भयानक विस्फोट से जुड़ा है. भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए इस विस्फोट में 69 लोगों की जान चली गई थी और कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह नेस्तानाबूद हो गई थीं. जांच के दौरान आरोप लगा था कि स्थानीय दबंग राशिद खान ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जमा कर रखी थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. यह विस्फोट मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों के कुछ ही दिनों बाद हुआ था, जिससे पूरे देश में दहशत फैल गई थी.
अदालत में राशिद खान ने दी ये दलील
राशिद खान ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए अदालत में कहा था कि वह 77 साल का हो चुका है और उम्र से जुड़ी कई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहा है. उसने यह भी बताया कि वह 33 साल से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में है. उसने अदालत को यह भी बताया कि सह-दोषी पन्नालाल जैसवारा को 5 मार्च 2014 को समय से पहले रिहा कर दिया गया था. इसके अलावा 25 मार्च 2015 को राज्य के दंड समीक्षा बोर्ड ने उसकी रिहाई की सिफारिश भी की थी, लेकिन सितंबर 2015 में इस फैसले की दोबारा समीक्षा कर उसे खारिज कर दिया गया था.