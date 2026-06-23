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बोबाजार ब्लास्ट में सह-दोषी पन्नालाल की रिहाई हुई तो राशिद खान क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

SC on Bowbazar Blast Case Convict: साल 1993 में कोलकाता के बोबाजार में हुए ब्लास्ट केस के दोषी राशिद खान की रिहाई वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को अहम फैसला सुनाया है. इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्री कोर्ट ने दोषी की सयम से पहले रिहाई के आदेश पर रोक लगा दिया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 23, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:14 PM IST
बोबाजार ब्लास्ट में सह-दोषी पन्नालाल की रिहाई हुई तो राशिद खान क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Image Credit: बोबाजार ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला (फाइल फोटो)

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