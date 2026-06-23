अदालत में राशिद खान ने दी ये दलील

राशिद खान ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए अदालत में कहा था कि वह 77 साल का हो चुका है और उम्र से जुड़ी कई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहा है. उसने यह भी बताया कि वह 33 साल से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में है. उसने अदालत को यह भी बताया कि सह-दोषी पन्नालाल जैसवारा को 5 मार्च 2014 को समय से पहले रिहा कर दिया गया था. इसके अलावा 25 मार्च 2015 को राज्य के दंड समीक्षा बोर्ड ने उसकी रिहाई की सिफारिश भी की थी, लेकिन सितंबर 2015 में इस फैसले की दोबारा समीक्षा कर उसे खारिज कर दिया गया था.