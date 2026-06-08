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Assam News Today: असम में विदेशी घोषित की गई चार महिलाओं को फिलहाल बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगा दी है. इन महिलाओं को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी नागरिक घोषित किया था और उन्हें जल्द ही बांग्लादेश भेजे जाने की आशंका जताई जा रही थी. अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने यह अंतरिम राहत देते हुए असम सरकार, केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. अदालत ने सभी पक्षों से चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है. राहत पाने वाली महिलाओं के नाम बसीराम नेसा, मुसम्मत नुरेजा बेगम, सालेहा खातून और सरभानु बेगम हैं. इन सभी को असम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी नागरिक घोषित किया था.
इससे पहले 50 साल की सालेहा खातून का मामला भी अदालत के सामने पहुंचा. सालेहा ने खुद को अशिक्षित बताया है. उन्हें बीते 2 मार्च से गोलपाड़ा डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. दरांग जिले के एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी नागरिक घोषित किया था. बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा.
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सालेहा खातून ने कहा कि उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कई दस्तावेज पेश किए थे. इनमें 1971 से पहले के मतदाता दस्तावेज भी शामिल थे, जिनमें असम के नगांव जिले के नागाबंधा गांव में उनके माता-पिता अहसान अली और स्वर्गीय कोरपुलजान के नाम दर्ज थे.
उन्होंने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़न्स के वंशानुगत अभिलेख, मतदाता सूची, गांव के मुखिया और ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र, परिवार से जुड़े चुनावी दस्तावेज, मौखिक गवाही भी पेश की थी. इसके बावजूद दिसंबर 2025 में ट्रिब्यूनल ने उनके दावे को खारिज कर दिया. ट्रिब्यूनल का कहना था कि परिवार के विवरण, उम्र और दूसरी जानकारियों में कुछ खामियां हैं. साथ ही, जिन प्रमाण पत्रों के आधार पर पारिवारिक संबंध साबित करने की कोशिश की गई थी, उन्हें जारी करने वाले अधिकारियों से पूछताछ नहीं की गई थी.
सरभानु बेगम ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी है. उनका कहना है कि उन्होंने ऐसे दस्तावेज जमा किए थे, जिनसे उनका संबंध 1971 से पहले असम में रहने वाले लोगों से साबित होता है. फिर भी उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया. याचिका के मुताबिक, उनके नाम की अलग-अलग वर्तनी को फैसले का आधार बनाया गया. कहीं उनका नाम सुरभानु लिखा गया, कहीं सोरभानु और कहीं सहरभानु. इसके अलावा एक मतदाता सूची में उनके पति के नाम से जुड़ी एक त्रुटि का भी जिक्र किया गया है. उनका आरोप है कि ट्रिब्यून ने दस्तावेजी प्रमाण और गवाहों की गवाही पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया.
मुसम्मत नुरेजा बेगम ने अदालत को बताया कि उन्हें एकतरफा आदेश के जरिए विदेशी घोषित कर दिया गया. उनका कहना है कि नोटिस मिलने के बाद वह ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुई थीं. नुरेजा ने कहा कि वह अशिक्षित हैं और गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं. नुरेजा बेगम के मुताबिक, उन्होंने ट्रिब्यूनल में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें लगा कि जरूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है. बाद में उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया गया है. हालांकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह कहते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को सही माना कि उन्हें नोटिस मिला था, लेकिन उन्होंने मामले को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया.
बसीराम नेसा ने भी अदालत में कहा कि उन्होंने 1965 और 1989 की मतदाता सूची पेश की थीं, जिनमें उनके दादा और पिता के नाम दर्ज थे. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर जारी प्रमाण पत्रों के जरिये से पारिवारिक संबंधों के प्रमाण भी दिए गए थे. उनका आरोप है कि ट्रिब्यूनल ने इन दस्तावेजों पर सही ढंग से विचार नहीं किया और गलत निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि वह अपनी वंशावली साबित नहीं कर सकीं.