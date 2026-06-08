मुसम्मत नुरेजा बेगम ने अदालत को बताया कि उन्हें एकतरफा आदेश के जरिए विदेशी घोषित कर दिया गया. उनका कहना है कि नोटिस मिलने के बाद वह ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुई थीं. नुरेजा ने कहा कि वह अशिक्षित हैं और गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं. नुरेजा बेगम के मुताबिक, उन्होंने ट्रिब्यूनल में एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए थे और उन्हें लगा कि जरूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है. बाद में उन्हें पता चला कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया गया है. हालांकि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह कहते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को सही माना कि उन्हें नोटिस मिला था, लेकिन उन्होंने मामले को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया.