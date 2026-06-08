Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /Assam: नाम की स्पेलिंग बनी मुसीबत, विदेशी घोषित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

Assam: नाम की स्पेलिंग बनी मुसीबत, विदेशी घोषित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

Supreme Court on Muslim Women Deportation: असम में विदेशी घोषित की गई चार महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके निर्वासन पर अस्थायी रोक लगाते हुए केंद्र, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है. महिलाओं का दावा है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज पेश किए थे, इसके बावजूद उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:03 PM IST
Assam: नाम की स्पेलिंग बनी मुसीबत, विदेशी घोषित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
Image Credit: (फाइल फोटो)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
असम: नाम की स्पेलिंग बनी मुसीबत, विदेशी घोषित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
Assam news16 min ago
2
muslim news17 min ago
3
muslim news18 min ago
4
iran news1 hr ago
5
Uttar Pradesh news2 hrs ago