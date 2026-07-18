/राजस्थान में मस्जिद-दरगाह-मदरसों पर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, दो हफ्तों की अंतरिम राहत

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Rajasthan News: राजस्थान में हुकूमत की ओर से पाकिस्तान सीमा से लगे सरहदी जिलों में मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को पहले नोटिस देने और उसके बाद कई जगहों पर इन्हेदामी कार्रवाई किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस कार्रवाई को लेकर मुस्लिम समाज में बेचैनी बढ़ी है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दो हफ्तों के लिए राहत देते हुए इन कार्रवाइयों पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही मुतास्सिरा लोगों से कहा है कि वे अपनी शिकायत लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ का दरवाजा खटखटाएं.
मिली जानकारी के मुताबिक, राजस्थान के पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में लंबे समय से इन्हेदामी कार्रवाई जारी है. यहां अब तक कई मस्जिदों, दरगाहों को गिराया जा चुका है, जबकि करीब 350 मस्जिदों को नोटिस जारी किए गए हैं. इल्जाम लगाया जा रहा है कि कौमी सलामती के नाम पर चल रही इस कार्रवाई में सिर्फ मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे मजहबों के इबादतगाहों के मामले में ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया हाई कोर्ट जाने का हुक्म
इसी मामले को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर 40 मुतास्सिरा लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई. अर्जी में इन कार्रवाइयों पर फौरन रोक लगाने और मुतास्सिरा लोगों के हुकूक की हिफाजत की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अर्जी पर अंतरिम राहत देते हुए दो हफ्तों तक किसी भी तरह की इन्हेदामी कार्रवाई पर रोक लगाने का हुक्म दिया. अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि इस तरह के मामलात में फैक्ट और दस्तावेजात की तफ्सीली जांच मुतअल्लका हाई कोर्ट ही कर सकती है. इसलिए अर्जी दाखिल करने वालों को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच से जल्द राब्ता करने की सलाह दी गई.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को दिए गए अपने तारीखी फैसले का भी हवाला दिया. अदालत ने साफ कहा कि किसी भी इमारत या संपत्ति के खिलाफ इन्हेदामी कार्रवाई करते समय कानूनी प्रक्रिया, फितरी इंसाफ और संविधान में दी गई गारंटी का पूरी तरह पालन होना चाहिए.
अदालत ने यह भी कहा कि जहां सरकारी जमीन पर गैरकानूनी कब्जा साबित हो जाए, वहां कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि हर मामले की हकीकत अलग होती है और उसी के मुताबिक उसकी जांच और फैसला किया जाएगा. अदालत ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए उसूलों को ध्यान में रखते हुए मुतल्लिका हाईकोर्ट मुनासिब फैसला करेगा.
"इंतजामिया अपने अख्तियार का एकतरफा इस्तेमाल..."
जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने दलील देते हुए कहा, "मकानों, मस्जिदों, मदरसों और दूसरे इम्लाक के खिलाफ लगातार इन्हेदामी कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा सैकड़ों मजहबी और रिहायशी इम्लाक को भी नोटिस जारी किए गए हैं." उन्होंने अदालत से कहा कि "किसी भी शहरी की मिल्कियत या किसी मजहबी मुकाम के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ संविधान, कानून और फितरी इंसाफ के उसूलों के मुताबिक ही हो सकती है."
कपिल सिब्बल ने कहा, "इंतजामिया अपने अख्तियार का एकतरफा इस्तेमाल करके ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता." उनका कहना था कि अगर अदालत की तरफ से फौरन अंतरिम राहत नहीं दी गई तो मुतास्सिरा लोगों को ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई बाद में मुमकिन नहीं होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्तों तक इन्हेदामी कार्रवाई पर लगाया ब्रेक
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने दो हफ्तों तक इन्हेदामी कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया. अदालत ने यह भी कहा कि जिन मामलों में विवादित तथ्य सामने हों, उनकी गहराई से जांच मुतल्लिका हाईकोर्ट ही कर सकता है. इसी वजह से अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच से फौरन राब्ता करने का हुक्म दिया.
JUH राजस्थान हाई कोर्ट में दाखिल करेगी अर्जी
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी का बड़ा बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम अदालत के हुक्म के मुताबिक तुरंत राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच का रुख करेगी. उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद मुतास्सिरा शहरियों, मस्जिदों, मदरसों और दूसरे मजहबी मुकामात के दस्तूरी और कानूनी हुकूक की हिफाजत के लिए हर कानूनी मंच पर पूरी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेगी.