/भोजशाला विवाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष, जुमे की नमाज़ वाली याचिका पर होगी सुनवाई

जस्टिस बागची ने क्या कहा?

जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश का "अक्षरशः और भावना के अनुरूप पालन किया जाना चाहिए. इसके बाद बेंच ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे नमाज़ पढ़ने के लिए "पास की जगह" उपलब्ध कराने के बारे में राज्य सरकार से निर्देश लें. 14 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया था, बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक मामले का अंतिम फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक शुक्रवार की नमाज़ के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच विवादित स्थल के पास एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराई जाए.