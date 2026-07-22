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भोजशाला विवाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष, जुमे की नमाज़ वाली याचिका पर होगी सुनवाई

Bhojshala Kamal Maula Mosque Case: मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला-कमल मौला मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में नमाज़ अदा करने के लिए तय की गई वैकल्पिक जगह पर आपत्ति जताई गई है. कोर्ट 24 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 22, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:25 PM IST
भोजशाला विवाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष, जुमे की नमाज़ वाली याचिका पर होगी सुनवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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