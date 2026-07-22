/भोजशाला विवाद पर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष, जुमे की नमाज़ वाली याचिका पर होगी सुनवाई

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Bhojshala Kamal Maula Mosque Case: भोजशाला-कमल मौला मस्जिद को लेकर देशभर में हंगामा मचा हुआ है. इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वह मुसलमानों को भोजशाला परिसर के भीतर ही जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए जगह उपलब्ध कराए. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नमाज के लिए जो जगह आवंटित की, वह भोजशाला परिसर से काफी दूर थी. सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और एक याचिका दायर की है. अदालत शुक्रवार (24 जुलाई) को इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है.
चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे राज्य सरकार से निर्देश लें कि क्या विवादित परिसर के पास नमाज़ के लिए कोई वैकल्पिक जगह दी जा सकती है. मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश सीनियर वकील हुजेफा अहमदी ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने पहले राज्य सरकार को भोजशाला परिसर के पास नमाज के लिए खुली जगह देने का निर्देश दिया था. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने जो ज़मीन चुनी है, वह लगभग 2 किलोमीटर दूर है.
मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?
अहमदी ने कहा, "आदेश यह था कि ज़मीन भोजशाला परिसर के पास होनी चाहिए. शुक्रवार की नमाज़ के लिए जो ज़मीन दी गई है, वह 2 किलोमीटर दूर है. हम पहले ही शुक्रवार की नमाज़ नहीं पढ़ पाए हैं." मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश मेहता ने कहा कि वैकल्पिक जगह विवादित परिसर से लगभग 900 मीटर दूर है. हालांकि, उन्होंने बेंच को भरोसा दिलाया कि वे खुद इस मामले की जांच करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएंगे. मेहता ने कहा, "मैं खुद इस मामले को देखूंगा और इसे ठीक करूंगा."
जस्टिस बागची ने क्या कहा?
जस्टिस बागची ने कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश का "अक्षरशः और भावना के अनुरूप पालन किया जाना चाहिए. इसके बाद बेंच ने मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई और सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे नमाज़ पढ़ने के लिए "पास की जगह" उपलब्ध कराने के बारे में राज्य सरकार से निर्देश लें. 14 जुलाई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए, जिसमें विवादित भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया था, बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक मामले का अंतिम फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक शुक्रवार की नमाज़ के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच विवादित स्थल के पास एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराई जाए.