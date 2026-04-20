संभल शाही जामा मस्जिद केस पर सुप्रीम सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष की SC पर टिकी निगाहें

Sambhal Shahi Jama Masjid News:अकीदा, इतिहास और कानून के बीच खड़े संवेदनशील मुद्दों में संतुलन बनाए रखना हमेशा चुनौती भरा होता है. उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक ओर मजहबी पहचान का सवाल है, तो दूसरी ओर कानूनी प्रक्रिया और इंसाफ की उम्मीद. इसी अहम मामले पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने जा रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

बता दें, लंबे समय से संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जारी विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदलात सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (20 अप्रैल) को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें चंदौसी की एक अदालत के जरिये दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है. यह मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ है.

अदालत की लिस्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में कहा है कि सर्वे का आदेश उचित तरीके से नहीं दिया गया और इसमें उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया. इससे पहले सुप्रीम कोरट ने इस मामले में दोनों पक्षों को विवादित स्थल की स्थिति को यथावत बनाए रखने का निर्देश दिया था. यह निर्देश उस समय दिया गया था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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इस विवाद की शुरुआत हिंदू पक्ष के दावों सो शुरू हुई थी. हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी है, वहां पहले एक प्राचीन हरिहर मंदिर था, जिसे मुगल काल में गिराया गया था. दूसरी ओर, मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह दावा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और सर्वे का आदेश भी जल्दबाजी में दिया गया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चंदौसी की निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए सर्वे की इजाजत दी थी. साथ ही, मस्जिद कमेटी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया था, जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे का आदेश देते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला. इसी आधार पर उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी है.

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें साल 1991 के उपासना स्थल कानून का जिक्र आता है. इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी जगह जिस रूप में था, उसकी स्थिति को बदलने पर रोक है. वहीं, हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह मामला इस कानून के दायरे से बाहर आता है और इसमें प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों से जुड़े कानून लागू होते हैं.

इससे पहले चंदौसी की एक अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी. इससे पहले 19 नवंबर 2024 को भी मस्जिद का सर्वे हो चुका था, लेकिन अधिकारियों के रवैये और भड़काऊ रवैये की वजह से हिंसा भड़क उठी थी. इस वजह से यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है.

इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने अदालत में कहा है कि शाही जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है और उपलब्ध अभिलेखों के मुताबिक इसे सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में नहीं माना जा सकता. अब सभी की नजरें सर्वोच्च अदालत की इस सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से आगे की दिशा तय होगी.

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