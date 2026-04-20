Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3185442
Zee SalaamIndian Muslimसंभल शाही जामा मस्जिद केस पर सुप्रीम सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष की SC पर टिकी निगाहें

संभल शाही जामा मस्जिद केस पर सुप्रीम सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष की SC पर टिकी निगाहें

Supreme Court on Sambhal Shahi Jama Masjid: संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े विवाद पर आज सोमवार (20 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के आदेश को चुनौती दी है. इस मामले में कानूनी प्रक्रिया, उपासना स्थल कानून और दोनों पक्षों के दावों को लेकर अदालत की भूमिका अहम मानी जा रही है. फिलहाल मुस्लिम समुदाय को निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:36 AM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Sambhal Shahi Jama Masjid News:अकीदा, इतिहास और कानून के बीच खड़े संवेदनशील मुद्दों में संतुलन बनाए रखना हमेशा चुनौती भरा होता है. उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद से जुड़ा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक ओर मजहबी पहचान का सवाल है, तो दूसरी ओर कानूनी प्रक्रिया और इंसाफ की उम्मीद. इसी अहम मामले पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होने जा रही है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.

बता दें, लंबे समय से संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर जारी विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदलात सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (20 अप्रैल) को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें चंदौसी की एक अदालत के जरिये दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है. यह मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ है.

अदालत की लिस्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में कहा है कि सर्वे का आदेश उचित तरीके से नहीं दिया गया और इसमें उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया. इससे पहले सुप्रीम कोरट ने इस मामले में दोनों पक्षों को विवादित स्थल की स्थिति को यथावत बनाए रखने का निर्देश दिया था. यह निर्देश उस समय दिया गया था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: महिला आरक्षण पर सियासी घमासान; वारिस पठान का भाजपा पर तीखा वार

इस विवाद की शुरुआत हिंदू पक्ष के दावों सो शुरू हुई थी. हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस स्थान पर मस्जिद बनी है, वहां पहले एक प्राचीन हरिहर मंदिर था, जिसे मुगल काल में गिराया गया था. दूसरी ओर, मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह दावा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और सर्वे का आदेश भी जल्दबाजी में दिया गया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चंदौसी की निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए सर्वे की इजाजत दी थी. साथ ही, मस्जिद कमेटी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया था, जिसमें सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे का आदेश देते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला. इसी आधार पर उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी है.

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें साल 1991 के उपासना स्थल कानून का जिक्र आता है. इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी जगह जिस रूप में था, उसकी स्थिति को बदलने पर रोक है. वहीं, हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह मामला इस कानून के दायरे से बाहर आता है और इसमें प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों से जुड़े कानून लागू होते हैं.

इससे पहले चंदौसी की एक अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी. इससे पहले 19 नवंबर 2024 को भी मस्जिद का सर्वे हो चुका था, लेकिन अधिकारियों के रवैये और भड़काऊ रवैये की वजह से हिंसा भड़क उठी थी. इस वजह से यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है. 

इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने अदालत में कहा है कि शाही जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है और उपलब्ध अभिलेखों के मुताबिक इसे सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में नहीं माना जा सकता. अब सभी की नजरें सर्वोच्च अदालत की इस सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से आगे की दिशा तय होगी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से बहराइच तक गरीब मुसलमानों पर कहर, मजदूरी मांगने पर दबंगों ने पीटा

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtSambhal Shahi Jama Masjidmuslim news

Trending news

Supreme Court
संभल शाही जामा मस्जिद केस पर सुप्रीम सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष की SC पर टिकी निगाहें
Delhi news
दिल्ली से बहराइच तक गरीब मुसलमानों पर कहर, मजदूरी मांगने पर दबंगों ने पीटा
Spain News
लेबनान हमला और ग़ज़ा नरसंहार पर घिरा इजरायल; स्पेन की मांग से बौखलाई नेतन्याहू सरकार
Chahatt Khanna
एक्ट्रेस चाहत खन्ना का बड़ा खुलासा; क्यों अपनाया इस्लाम, जानकर बदल जाएगी सोच
muslim news
शेखुल हिंद कॉलेज का नाम बदलने की मांग, सपा नेता पर भड़के मौलाना
muslim news
गज़ा की तरह लेबनान में बफर ज़ोन बनाएगा इजरायल, सीजफायर के बीच IDF ने जारी किया मैप
muslim news
महिला आरक्षण पर सियासी घमासान; वारिस पठान का भाजपा पर तीखा वार
Uttar Pradesh Crime News
UP Crime News: झाड़-फूंक के बहाने दुष्कर्म; मौलवी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार
muslim news
Pakistan: मशीनीकरण का खेतिहर मजदूरों पर बुरा असर; खड़ी हुई ये बड़ी चुनौतियाँ
muslim news
ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत तय, इस दिन पाकिस्तान पहुंचेगा US डेलिगेशन