/भोजशाला मामले में SC में सुप्रीम सुनवाई आज, नमाज के लिए परिसर के पास जगह की मांग

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Bhojshala Row Update: धार की तारीखी भोजशाला कमाल मौला मस्जिद एक बार फिर कानूनी बहस के मरकज में है. आज यानी शुक्रवार (24 जुलाई) सुप्रीम कोर्ट में उस अहम दरख्वास्त पर सुनवाई होनी है, जिसमें मुस्लिम फरीक ने गुजारिश की है कि नमाज अदा करने के लिए जो मुतबादिल जगह दी जाए, वह भोजशाला परिसर के करीब हो. इस सुनवाई पर सिर्फ धार ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं.
मुस्लिम समाज को उम्मीद है कि अदालत पहले दिए गए अपने हुक्म की रूह के मुताबिक ऐसा फैसला करेगी, जिससे उनकी इबादत में पेश आ रही मुश्किलें दूर हो सकें. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी दरख्वास्त में कहा है कि अदालत के पहले के हुक्म के मुताबिक नमाज के लिए जो मुतबादिल जगह मुहैया कराई गई है, वह भोजशाला परिसर के नजदीक नहीं है.
अर्जी में बताया गया है कि फिलहाल प्रशासन ने 40 पीर दरगाह के पास जगह तय की है, लेकिन यह जगह भोजशाला परिसर से करीब दो किलोमीटर दूर है. इसी वजह से पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा नहीं की जा सकी.
इससे पहले बुधवार (22 जुलाई) को हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम फरीक की ओर से सीनियर वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिरह की. इस दौरान उन्होंने दलील दी कि अदालत के पहले के आदेश की मंशा यह थी कि नमाज के लिए मुतबादिल इंतजाम भोजशाला परिसर के करीब किया जाए. उनका कहना था कि मौजूदा निजाम अदालत के हुक्म की रूह के मुताबिक नहीं है.
इस दौरान हुकूमत और इंतजामिया की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को जिरह किया था. मुस्लिम फरीक के दावे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नमाज के लिए दी गई जगह 2 किलोमीटर नहीं, बल्कि महज 900 मीटर की दूरी पर है. फिर भी अधिकारी और ज्यादा मुनासिब जगह की तलाश कर रहे हैं.