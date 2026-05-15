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वक्फ संशोधन कानून और उम्मीद पोर्टल की परेशानियों पर SC में सुप्रीम सुनवाई आज

SC on Waqf Amendment Act 2025 and Ummeed Portal: सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं और उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों पर सुनवाई करेगा. सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट के आने वाले आदेश पर टिकी हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 15, 2026, 09:29 AM IST

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Waqf Amendment Act 2025 Row: देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रही कानूनी और प्रशासनिक बहस के बीच आज यानी शुक्रवार (15 मई 2026) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है. अदालत में एक तरफ वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार होगा, वहीं दूसरी ओर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों का मामला भी सुना जाएगा.

बताया जा रहा है कि कई याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया है कि नए संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी मुश्किल हो गई है. साथ ही उम्मीद पोर्टल पर तकनीकी परेशानियों की वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा दर्ज कराने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि समय सीमा तय होने के बावजूद कई मुतवल्ली और वक्फ संस्थाएं पोर्टल पर सही तरीके से जानकारी दर्ज नहीं कर पा रही हैं. इससे हजारों संपत्तियों के अभिलेख अधूरे रह जाने की आशंका बढ़ गई है.  हालांकि, सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों से जवाब मांग चुका है. अब सभी की नजर आज होने वाली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि अदालत का फैसला वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और नए कानून की प्रक्रिया पर बड़ा असर डाल सकता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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