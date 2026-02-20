Advertisement
CAA पर रोक लगेगी या मिलेगी सुप्रीम मंजूरी? इस महीने होगी SC में आखिरी सुनवाई

CAA Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि 2019 के CAA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से ज़्यादा याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई 5 मई से शुरू होगी. इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इसे बाहर रखने की वजह से मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव के आरोप लगे हैं. 

Feb 20, 2026

CAA Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 फरवरी) को घोषणा की कि नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA), 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से ज़्यादा याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई 5 मई से शुरू होगी. इस कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव के आरोपों का हवाला देते हुए पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे.

CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदायों के उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे. इस कानून में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, जिसके बारे में कई कानूनी जानकारों का कहना है कि यह संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

सरकार ने क्या दी थी दलील
सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बनाया गया था. आलोचकों का तर्क है कि इसमें पाकिस्तान के अहमदिया, अफगानिस्तान के हजारा और म्यांमार के रोहिंग्या जैसे सताए गए मुस्लिम समुदायों को शामिल नहीं किया गया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे. उन्होंने सुनवाई प्रोसेस के बारे में निर्देश जारी किए. बेंच ने कहा कि पिटीशनर्स की दलीलें डेढ़ दिन सुनी जाएंगी, जबकि केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए एक दिन दिया जाएगा. कोर्ट ने संकेत दिया कि सुनवाई 12 मई तक पूरी हो जाएगी.

कोर्ट ने दिया ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों को चार हफ्ते के अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और लिखित दलीलें फाइल करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने साफ किया कि देश भर में CAA को लागू करने से जुड़े मुद्दों पर पहले सुनवाई होगी, उसके बाद असम और त्रिपुरा से जुड़ी पिटीशन्स पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने यह भी कहा कि असम की स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है क्योंकि वहां नागरिकता के लिए कट-ऑफ डेट पहले 24 मार्च, 1971 थी, जिसे CAA के तहत बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2014 कर दिया गया है. यह केस आखिरी बार 19 मार्च 2024 को लिस्ट हुआ था, जब कोर्ट ने CAA रूल्स 2024 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के लागू होने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

इन लोगों ने दायर की थी याचिका
केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 2024 को संबंधित नियमों का नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे CAA को लागू करने का रास्ता साफ हो गया. संसद से पास होने के चार साल बाद यह कानून लागू हुआ. राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर, 2019 को बिल को मंज़ूरी दी, जिसके बाद यह कानून बन गया. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, RJD नेता मनोज झा, TMC MP महुआ मोइत्रा और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने CAA की वैलिडिटी को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की हैं. 

