जेल में कैद उमर खालिद और उनके साथियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद; SC में होगी आज सुनवाई

SC on Delhi Riots: दिल्ली में साल 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इन दंगों की साजिश रचने और कथित देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के इल्जाम में कई मुस्लिम स्कॉलर्स को गिरफ्तार किया गया. इस लिस्ट में उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा का नाम शामिल है. बिना ट्रायल के इन्हें पिछले पांच वर्षों से जेल में रखा गया है. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके अंतरिम जमानत की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया. आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

दिल्ली दंगों की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (19 सितंबर) को जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इस मामले पर जस्टिस अरविंद कुमार और जिस्टिस एन.वी अंजारिया की पीठ सुनवाई करेगी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 12 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ वजहों से इस मालमे की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया. बता दें कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और सी.यू. सिंह याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे. इन दंगों की साजिश रचने के इल्जाम में कई मुस्लिम छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया. इन सब में एक बात एक बात आम थी कि ये सभी लोग मोदी सरकार द्वारा लाए गए CAA कानून के खिलाफ थे और मुसलमानों को इस कानून के नकारत्मक पक्ष बता रहे थे.

इन मुस्लिम छात्रों पर दिल्ली दंगों में साजिश रचने का इल्जाम है. दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में इन सभी मुल्जमों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि दिल्ली में अचानक से दंगे नहीं हुए, बल्कि यह सुनियोजित साजिश का हिस्सा था.