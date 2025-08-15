जिस तिरंगे पर 1.4 अरब हिन्दुस्तानी करते हैं फख्र, उसे इस मुस्लिम महिला ने किया था डिज़ाइन
जिस तिरंगे पर 1.4 अरब हिन्दुस्तानी करते हैं फख्र, उसे इस मुस्लिम महिला ने किया था डिज़ाइन

Indian Flag designed by Suraiya Tayyabji: भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र का सुझाव देने और तिरंगे की डिजाइन को अंतिम रूप देने का श्रेय सुरैया बदरुद्दीन तैयबजी को जाता है. उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक का डिजाइन भी तैयार किया, लेकिन उनका नाम इतिहास की किताबों में गुम हो गया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:24 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Muslim Role in Indian Flag Design: भारत के 79वें गणतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर झंडा फहराया और देश को खास संदेश दिया. इस तरह के खास मौकों पर जब भी हम गर्व से तिरंगा फहराते हैं या किसी सरकारी इमारत पर शेरों वाला राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं, तो हमारे मन में जो नाम आता है वो है- पिंगली वेंकय्या. लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि देश की आन, बान, शान तिरंगे को अंतिम रूप देने में एक और नाम था, जिसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया.

पिंगली वेंकय्या के अलावा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आज का जो वर्तमान रूप है, देने में एक मुस्लिम महिला का खास योगदान रहा है. उनका नाम है सुरैया बदरुद्दीन तैयबजी. 1919 में जन्मी सुरैया, 1937 से 1942 तक सातवें निजाम के प्रधानमंत्री सर अकबर हैदरी की भतीजी थीं. पिंगली वेंकैया को हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन का श्रेय दिया जाता है, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने मंजूरी दी थी. साल 1921 में उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सामने इस झंडे को पेश किया था. 

'चरखे की जगह अशोक चक्र का दिया सुझाव'

हालांकि, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सुरैया तैयबजी ने तैयार किया था. असल में तिरंगे के अंतिम स्वरूप में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया था. इसका का श्रेय सुरैया बदरुद्दीन तैयबजी को जाता है. लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनका नाम इतिहास की किताबों में कहीं गुम सा हो गया. अक्सर लोगों को तिरंगे के डिजाइन में सुरैया तैयबजी के योगदना को भुला दिया है, जिस पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है. 

साल 1947 में जब भारत को आजादी मिलने वाली थी, उस समय चरखे वाला तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा था, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक ऐसे राष्ट्रीय ध्वज की जरुरत थी जो सिर्फ किसी पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे. तब सुरैया तैयबजी ने चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव दिया. उनका यह प्रस्ताव महात्मा गांधी और झंडा समिति (Flag Committee) की मंजूरी दे दी, जिसे आज भी तिरंगे में देखा जा सकता है. 

पूर्व पीएम ने सौंपी थी अहम जिम्मेदारी

हैदराबाद में 1919 में जन्मी सुरैया तैयबजी एक जानी-मानी कलाकार थीं. उनके विचारों में आधुनिकता और समाज के प्रति संवेदनशीलता थी. उनके पति बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय सिविल सेवा के अफसर थे और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति बने. संविधान सभा के तहत बनी अलग-अलग समितियों में सुरैया भी सदस्य थीं और उन्होंने हर जगह अपनी अहम भूमिका निभाई.

जब देश को राष्ट्रीय प्रतीक और ध्वज की जरुरत महसूस हुई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सुरैया बदरुद्दीन तैयबजी को राष्ट्रीय प्रतीक का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी. सैकड़ों डिजाइनों में से सिंहों और अशोक चक्र वाला प्रतीक चुना गया, जो आज हर सरकारी दस्तावेज पर नजर आता है.

इसके बाद झंडे की जिम्मेदारी भी तैयबजी दंपति को दी गई. सुरैया तैयबजी ने न सिर्फ सही कपड़ा और रंग चुना, बल्कि तिरंगे की पहली सिलाई की निगरानी भी खुद की. जिसे उसी रात पंडित नेहरू को दिखाया गया. फिर 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया.

इतिहास से सुरैया तैयबजी गुमनाम

सुरैया तैयबजी का योगदान भारतीय इतिहास में बेहद अहम था. उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव किया, बल्कि एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत की भावना को उस ध्वज और प्रतीक के माध्यम से जीवंत कर दिया. इसके बावजूद आज भी उनका नाम शायद ही किसी स्कूल की किताब में पढ़ाया जाता है या किसी स्मारक पर दर्ज है.

