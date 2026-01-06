UP News: अखलाक लिंचिंग केस की सुनवाई आज क्यों टली? जानें पूरा मामला

Akhlaq Lynching Case: यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक कोर्ट ने मंगलवार को हाई-प्रोफाइल अखलाक लिंचिंग मामले में रोजाना की सुनवाई शुरू होने को एक अहम गवाह के मौजूद न होने के कारण टाल दिया. सूरजपुर कोर्ट में 6 जनवरी को शुरू होने वाली रोज़ाना की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मुख्य गवाह पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 8 जनवरी तय की है और निर्देश दिया है कि गवाह को पुलिस सुरक्षा में पेश किया जाए.

अखलाक के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील यूसुफ सैफी ने कहा कि गवाह कार्यवाही में शामिल नहीं हो सका क्योंकि रविवार को उसके परिवार के एक सदस्य का निधन हो गया था. सैफी ने बताया, "आज सुनवाई शुरू नहीं हो पाई क्योंकि गवाह के परिवार के एक सदस्य की कल मौत हो गई थी. इस वजह से वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हो सका. कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 8 जनवरी तय की है."

सूरजपुर कोर्ट ने पहले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करने के बाद मामले में रोज़ाना सुनवाई का आदेश दिया था. 23 दिसंबर को याचिका खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि मामले को वापस लेने को सही ठहराने के लिए कोई ठोस या कानूनी रूप से मान्य आधार पेश नहीं किए गए थे. अपराध की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा था कि यह मामला सभी आरोपियों के खिलाफ पूरी सुनवाई का हकदार है और घोषणा की थी कि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए 6 जनवरी से रोज़ाना कार्यवाही की जाएगी. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि सुनवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.

फिलहाल, इस मामले में 14 आरोपी हैं, जिनमें से सभी जमानत पर बाहर हैं. राज्य सरकार द्वारा मामला वापस लेने के कदम के बाद अखलाक की पत्नी, इकरामन, ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, सूरजपुर कोर्ट द्वारा सरकार की याचिका खारिज करने और सुनवाई जारी रखने का फैसला करने के बाद हाई कोर्ट में उनकी याचिका बेकार हो गई है. गवाहों की सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रेटर नोएडा को निर्देश दिया कि जो भी गवाह डर व्यक्त करता है या सुरक्षा चाहता है, उसे पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.