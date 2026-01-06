Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3065432
Zee SalaamIndian MuslimUP News: अखलाक लिंचिंग केस की सुनवाई आज क्यों टली? जानें पूरा मामला

UP News: अखलाक लिंचिंग केस की सुनवाई आज क्यों टली? जानें पूरा मामला

Akhlaq Lynching Case Update: ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में अखलाक लिंचिंग केस की रोजाना होने वाली सुनवाई एक अहम गवाह के मौजूद न होने की वजह से टाल दी गई. बताया जा रहा है कि गवाह के परिवार में किसी की मौत हो गई है. अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को पुलिस सुरक्षा में होगी.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:41 PM IST

Trending Photos

UP News: अखलाक लिंचिंग केस की सुनवाई आज क्यों टली? जानें पूरा मामला

Akhlaq Lynching Case: यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक कोर्ट ने मंगलवार को हाई-प्रोफाइल अखलाक लिंचिंग मामले में रोजाना की सुनवाई शुरू होने को एक अहम गवाह के मौजूद न होने के कारण टाल दिया. सूरजपुर कोर्ट में 6 जनवरी को शुरू होने वाली रोज़ाना की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मुख्य गवाह पेश नहीं हुआ. कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 8 जनवरी तय की है और निर्देश दिया है कि गवाह को पुलिस सुरक्षा में पेश किया जाए.

अखलाक के परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील यूसुफ सैफी ने कहा कि गवाह कार्यवाही में शामिल नहीं हो सका क्योंकि रविवार को उसके परिवार के एक सदस्य का निधन हो गया था. सैफी ने बताया, "आज सुनवाई शुरू नहीं हो पाई क्योंकि गवाह के परिवार के एक सदस्य की कल मौत हो गई थी. इस वजह से वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हो सका. कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 8 जनवरी तय की है."

सूरजपुर कोर्ट ने पहले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करने के बाद मामले में रोज़ाना सुनवाई का आदेश दिया था. 23 दिसंबर को याचिका खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि मामले को वापस लेने को सही ठहराने के लिए कोई ठोस या कानूनी रूप से मान्य आधार पेश नहीं किए गए थे. अपराध की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए, कोर्ट ने कहा था कि यह मामला सभी आरोपियों के खिलाफ पूरी सुनवाई का हकदार है और घोषणा की थी कि त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए 6 जनवरी से रोज़ाना कार्यवाही की जाएगी. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि सुनवाई बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल, इस मामले में 14 आरोपी हैं, जिनमें से सभी जमानत पर बाहर हैं. राज्य सरकार द्वारा मामला वापस लेने के कदम के बाद अखलाक की पत्नी, इकरामन, ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, सूरजपुर कोर्ट द्वारा सरकार की याचिका खारिज करने और सुनवाई जारी रखने का फैसला करने के बाद हाई कोर्ट में उनकी याचिका बेकार हो गई है. गवाहों की सुरक्षा पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रेटर नोएडा को निर्देश दिया कि जो भी गवाह डर व्यक्त करता है या सुरक्षा चाहता है, उसे पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Akhlaq Murder Casesurajpur newsAkhlaq Lynching Case

Trending news

Sambhal news
Sambhal News: तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद और तीन भाइयों के घर पर चला बुलडोजर
Minor Spy Arrest in Punjab
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जाल में फंस रहे छोटे बच्चे,पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Nepal news
नेपाल में भी उन्मादी भीड़ का हथियार बन रहा 'जय श्री राम'का नारा; निशाने पर मुसलमान
Protest for Umar Khalid in JNU
उमर खालिद, शरजील इमाम के लिए JNU में हुआ प्रदर्शन, मोदी और शाह के खिलाफ लगे नारे
Bangladesh news
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ता हिंसक हमला, 24 घंटे में दो हिंदुओं की हत्या
Ajmer Dargah Prayer for Kuldeep Singh Sengar
रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए अजमेर दरगाह पर दुआ, मुस्लिम समाज ने किया विरोध
Iran Protests News
Iran News: हिंसा की आग में जल रहा है ईरान, एक हफ्ते में 35 लोगों की मौत
Asaduddin Owaisi on Population Growth Debate
वह 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आप 20 क्यों नहीं कर रही हैं? ओवैसी का नवनीत को जवाब
Birgunj News
कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं असामाजिक तत्व, मुसलमानों की हत्या की दी धमकी
Israel Abducted Palestinian Journalist
300 पत्रकारों की हत्या के बाद भी नहीं थम रहा इजरायल, महिला पत्रकार को किया अपहरण