Akhlaq Mob Lynchinh Case: योगी सरकार को पड़ गए लेने के देने; केस खारिज करने के बजाए कोर्ट ने दिया जोरदार झटका!

Akhlaq Lynching Case: उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर निशाना बनाए जानें, उनके साथ हिंसा, मारपीट और कथित गौरक्षा के आरोप में हत्या के बाद आरोपियों को सियासी दलों के जरिये फूल माला से स्वागत करते देखा गया है. इसी तरह से दादरी में साल 2015 में हुए मोहम्मद अखलाक मॉब लिंचिंग केस में आरोपियों को बरी कराने के लिए योगी सरकार के दांव को बड़ा झटका लगा है.

नोएडा की सूरजपुर अदालत ने मंगलवार (23 दिसंबर) इस मामले पर सुनवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने साफ कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल की गई अर्जी महत्वहीन और आधारहीन है. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई को फास्ट-ट्रैक करते हुए रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए हैं.

अतिरिक्त जिला जज सौरभ द्विवेदी ने आदेश दिया कि इस केस को 'सबसे महत्वपूर्ण' कैटेगरी में रखा जाए और इसमें हर रोज सुनवाई होनी चाहिए. अदालत ने अभियोजन को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके अलावा कोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और ग्रेटर नोएडा के डीसीपी को निर्देश दिया है कि अगर गवाहों को सुरक्षा की जरूरत पड़े तो उन्हें हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए. मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 28 सितंबर 2015 का है, जब दादरी के बिसाड़ा गांव में एक मंदिर से ऐलान के बाद भीड़ ने मोहम्मद अखलाक के घर पर हमला कर दिया था. आरोप था कि उनके घर में गोहत्या कर मांस रखा गया है. भीड़ ने अखलाक और उनके बेटे दानिश को घर से बाहर घसीटकर बेरहमी से पीटा. गंभीर रूप से घायल अखलाक की बाद में नोएडा के एक अस्पताल में मौत हो गई थी, जबकि दानिश सिर में गंभीर चोट लगने के बावजूद इलाज के बाद बच गए थे.

इस मामले में अखलाक की बीवी इकरामन की शिकायत पर जर्चा थाने में आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 147, 148, 149 (दंगा और गैरकानूनी जमावड़ा), 323 (मारपीट), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने 23 दिसंबर 2015 को सूरजपुर की मजिस्ट्रेट अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें एक नाबालिग समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था. सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. चार्जशीट में उस समय गोमांस का जिक्र नहीं था, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी.

प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल 15 अक्टूबर को अदालत में केस वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी. सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि अखलाक के परिजनों के बयान कथित तौर पर विरोधाभासी हैं, आरोपियों से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और पीड़ित व आरोपियों के बीच किसी तरह की दुश्मनी दर्ज नहीं है. यह भी कहा गया था कि मुकदमा वापस लेने से सामाजिक सौहार्द बहाल होगा.

अखलाक के वकील ने क्या कहा?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की दलीलें लगभग वही थीं, जो दो आरोपियों ने आठ साल पहले जमानत के लिए दी थीं. मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अखलाक के परिवार के वकील युसूफ सैफी ने बताया कि अदालत ने अभियोजन की याचिका को खारिज कर दिया है और 6 जनवरी की तारीख तय की है.

अखलाक के वकील युसूफ सैफी ने कहा कि कोर्ट ने साफ तौर पर रोजाना सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं. वहीं, सुनवाई के दौरान सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने भी कहा कि सरकार की ओर से लगाई गई अर्जी पूरी तरह आधारहीन थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि वे आगे भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे.

यह भी पढ़ें: Akhlaq Mob Lynching Case: UP सरकार ने ट्रायल कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी