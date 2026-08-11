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नासिर नगर बुलडोजर कांड पर हाईकोर्ट सख्त, घर उजाड़ने के बाद पुनर्वास का खर्च जनता पर और मुल्जिम अफसर कुर्सी पर क्यों?

Gujarat HC on Nasir Nagar Demolition: सूरत के नासिर नगर में मुबय्यना गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सूरत नगर निगम और सरकार को घेरा है. गुजरात हाईकोर्ट ने पूछा कि घर उजड़ने के बाद मुतास्सिर परिवारों से पुनर्वास का पैसा क्यों लिया जाए और जांच के घेरे में आए सीनियर अफसर पदों पर क्यों बने हुए हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 11, 2026, 01:52 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:52 AM IST
नासिर नगर बुलडोजर कांड पर हाईकोर्ट सख्त, घर उजाड़ने के बाद पुनर्वास का खर्च जनता पर और मुल्जिम अफसर कुर्सी पर क्यों?
Image Credit: गुजरात हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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