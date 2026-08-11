/नासिर नगर बुलडोजर कांड पर हाईकोर्ट सख्त, घर उजाड़ने के बाद पुनर्वास का खर्च जनता पर और मुल्जिम अफसर कुर्सी पर क्यों?

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Gujarat Nasir Nagar Demolition: बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में अक्लियतों के घरों, दुकानों, मजहबी जगहों और कीमती जायदादों पर बुलडोजर चलना आम बात हो गई है. बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली में हिंदू तंजीमों की शिकायत के बाद इंतजामिया ने एक बिरयानी की दुकान को ढहा दिया. वहीं, अब गुजरात के सूरत में नासिर नगर के लोगों के घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है.
गुजरात हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि जिन लोगों के मकान मुबय्यना तौर पर कानून की इजाजत के बगैर गिरा दिए गए, उनसे दोबारा रहने के लिए सरकारी आवास योजना के तहत पैसा कैसे लिया जा सकता है? सोमवार (10 अगस्त) को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस निखिल एस. करियल ने सूरत नगर निगम से इस बारे में जवाब मांगा. अदालत ने पूछा कि अगर नासिर नगर में लोगों के घर गैर-कानूनी ढंग से गिराए गए थे, तो फिर उन मुतास्सिर परिवारों को सरकारी आवास योजना के तहत पुनर्वास हासिल करने के लिए रकम अदा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है.
अदालत ने इस मामले में सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर और सीनियर पुलिस अफसरों के रोल पर भी सवाल उठाए हैं. दरअसल, गुजरात सरकार ने 18 जुलाई को एक जांच कमेटी तश्कील की थी. इस कमेटी को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि नासिर नगर में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई गुजरात नगर निगम कानून के मुताबिक तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी या नहीं.
जांच कमेटी इस मामले में म्यूनिसिपल कमिश्नर, पुलिस अफसरों और इस कार्रवाई में शामिल निजी लोगों के रोल की भी पड़ताल कर रही है. कमेटी को अपनी जांच दो महीने के भीतर पूरी करने की उम्मीद है. ऐसे में हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जिन सीनियर अफसरों के रोल की खुद जांच के दायरे में है, उन्हें जांच पूरी होने तक उन्हीं पदों पर बने रहने की इजाजत क्यों दी गई है.
अदालत ने कहा कि अगर जांच के दौरान निचले दर्जे के उन अफसरों के बयान लेने पड़ सकते हैं, जो उन्हीं सीनियर अधिकारियों के मातहत काम करते हैं, तो ऐसे में मुतल्लिका अधिकारियों का अपने पद पर बने रहना जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है. हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में यह भी जरूरी है कि लोगों को यह दिखाई दे कि इंसाफ किया जा रहा है और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ रही है.
अदालत ने पुनर्वास की जिम्मेदारी को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि जिन परिवारों को तोड़फोड़ की कार्रवाई की वजह अपने घरों से बेदखल होना पड़ा है, उन्हें रहने की जगह मुहैया कराना सूरत नगर निगम और आखिरकार राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. इसके लिए या तो उनके मकान दोबारा बनाए जाने चाहिए या फिर सरकारी आवास योजनाओं के जरिए उन्हें मुतबादिल मकान मुहैया कराए जाने चाहिए.
सुनवाई के दौरान यह सुझाव भी सामने आया कि मुतास्सिरा लोगों के पुनर्वास का खर्च गैर-सरकारी तंजीमों यानी समाजी तंजीमों को उठाना चाहिए. अदालत ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया. हाईकोर्ट ने साफ किया कि सरकारी जिम्मेदारी को समाजी तंजीमों के कंधों पर नहीं डाला जा सकता. जिन लोगों को सरकारी कार्रवाई की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है, उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी से इंतजामिया से बच नहीं सकता.
अदालत ने यह दलील भी खारिज कर दी कि बाद में तोड़फोड़ की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए जो वजहें बताई गईं, वे कार्रवाई के समय मौजूद थीं. अदालत ने इस तरह की सफाई को बाद में तैयार की गई दलील यानी "आफ्टरथॉट" के तौर पर पेश किए जाने पर भी सवाल उठाया.
यह पूरा मामला सूरत के नासिर नगर में 30 मई को हुई डिमोलिशन की कार्रवाई से जुड़ा है. इस कार्रवाई के बाद सौ से ज्यादा परिवार बेघर हो गए थे. इल्जाम है कि उनके मकानों को मुनासिब कानूनी इजाजत और तय शुदा तरीका-ए-कार की तामील करते हुए की गई है
बताया गया है कि यह कार्रवाई मूल रूप से जमीन की हदबंदी और निशानदेही की प्रक्रिया के तौर पर शुरू की गई थी. यह प्रक्रिया एक प्राइवेट डेवलपर की मांग पर शुरू हुई थी. इसी दौरान नासिर नगर में बने मकानों को गिरा दिया गया और बड़ी संख्या में परिवारों को अपने घरों से महरूम होना पड़ा.
इस मामले में बीते माह जुलाई में गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर की ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए कार्रवाई को पूरी तरह गैरकानूनी बताया था. अदालत ने उस समय भी इंतजामिया को बेघर किए गए परिवारों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाने का हुक्म दिया था.
मामले की शुरुआती जांच में भी कार्रवाई में शामिल अफसरों के बयानों में कई तरह की खामियां सामने आई थीं. इसके बाद नगर निगम के पांच अफसरों को नसस्पेंड कर दिया गया था. अब रियासती हुकूमत की ओर से गठित जांच कमेटी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और यह तय करने की कोशिश कर रही है कि आखिर नासिर नगर में हुई कार्रवाई के दौरान कानून और तय प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं.