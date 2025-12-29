Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3057014
Zee SalaamIndian Muslim

"बुआ-भतीजे" के राज में..., हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी पर भड़के सुवेंदु अधिकारी

Suvendu Adhikari on Humayun Kabir Son Arrest: बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी पर गुस्से में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को गैर-कानूनी बताया और राज्य सरकार पर सत्ता का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:50 AM IST

Trending Photos

"बुआ-भतीजे" के राज में..., हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी पर भड़के सुवेंदु अधिकारी

Suvendu Adhikari on Humayun Kabir Son Arrest: पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक तनाव बढ़ गया है. जन उन्नयन पार्टी (JUP) के अध्यक्ष और बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आज़ाद की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में गैर-कानूनी काम किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और यह सब मुख्यमंत्री के "बुआ-भतीजे" के राज की आड़ में हो रहा है. अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है. इससे पहले रविवार सुबह पश्चिम बंगाल पुलिस ने हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आज़ाद को हिरासत में ले लिया था. पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई उनके खिलाफ दर्ज शिकायत के आधार पर की गई. पुलिस का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद पर हुमायूं कबीर के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PSO) जुम्मा खान पर हमला करने का आरोप है. वहीं, मुर्शिदाबाद एसपी ने बताया कि जुम्मा खान ने शक्तिपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जब PSO ने घर जाने के लिए छुट्टी मांगी, तो गुलाम नबी आज़ाद ने कथित तौर पर उस पर हमला किया.

SP ने क्या कहा?
उन्होंने आगे कहा कि यह घटना शक्तिपुर पुलिस स्टेशन इलाके में हुमायूं कबीर के ग्राउंड फ्लोर ऑफिस के सामने कई लोगों की मौजूदगी में हुई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शुरुआती जांच की और गुलाम नबी आज़ाद को मामले में मुख्य आरोपी मानते हुए हिरासत में ले लिया. पुलिस के मुताबिक, आगे की जांच जारी है. इस बीच, हुमायूं कबीर ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बिना किसी नोटिस या इजाज़त के उनके घर आई और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की. 

Add Zee News as a Preferred Source

हूमांयू कबीर ने क्या कहा?
हुमायूं कबीर का दावा है कि इस दौरान उनके बेटे ने पुलिस को घर से बाहर धकेल दिया. उन्होंने कहा कि पूरी घटना CCTV कैमरों में रिकॉर्ड है और वह सबूत पेश करेंगे. हुमायूं कबीर ने यह भी ऐलान किया कि वह गुरुवार को दोपहर 12 बजे मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे और पुलिस से पूछेंगे कि वे उनके घर क्यों आए थे. 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Humayun Kabir Son ArrestSuvendu Adhikari reactionBJP Protest West Bengal

Trending news

Hamas Infrastructure Europe
यूरोप में हमास को बड़ा झटका, इजरायल की मदद से इटली में हमास नेता गिरफ्तार
jammu kashmir news
Jammu Kashmir: आरक्षण में सुधार की मांग पर बवाल, कई नेता को किया गया नजरबंद
murshidabad news
मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद बनाने वाले MLA हुमायूं कबीर के बेटे की गिरफ्तारी क्यों हुई?
Bangladesh news
बांग्लादेश हिंसा के बीच पर्दे के पीछे क्या डील? यूनुस से पाक दूत की मुलाकात
Balasore News
Watch: आधार कार्ड मांगा, फिर की पिटाई; ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर गुंडागर्दी
Houthi Threatene dIsrael
हूती ने दी इजरायल को बड़ी धमकी, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर बढ़ा तनाव
Pakistan News
खेल पर भारी पड़ी सियासत; भारतीय टीम से खेलने पर Pak ने उबैदुल्लाह को किया बैन
jammu kashmir news
चिल्लई कलां में दिखता है कश्मीर का असली चेहरा, 40 दिनों तक कांप उठती धरती की जन्नत!
iran news
ईरान में बहाई समुदाय पर कार्रवाई, मां-बेटी समेत 8 औरतों को हुई 90 साल की जेल
Jharkhand news
समीरा खान: 9 साल की उम्र में मां-बाप खोए, फिर साइकिल से 37 देश और 11 पहाड़ किया फतह