Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /कांवड़ यात्रा में बुर्का-टोपी नहीं चलेगी; मुस्लिम कांवड़ियों पर स्वामी यशवीर का फरमान

कांवड़ यात्रा में बुर्का-टोपी नहीं चलेगी; मुस्लिम कांवड़ियों पर स्वामी यशवीर का फरमान

Kanwar Yatra Controversy: मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ यात्रा में मुस्लिमों की भागीदारी को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जो लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हों, उन्हें इसकी परंपराओं और आस्था का सम्मान करना चाहिए. उनके बयान को लेकर सामाजिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 03, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:40 PM IST
कांवड़ यात्रा में बुर्का-टोपी नहीं चलेगी; मुस्लिम कांवड़ियों पर स्वामी यशवीर का फरमान

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सब्सिडी के पैसे चेक करने गई महिला बन गई '100 करोड़ की मालकिन', बैलेंस देख बैंक में
2
3
4
5