/कांवड़ यात्रा में बुर्का-टोपी नहीं चलेगी; मुस्लिम कांवड़ियों पर स्वामी यशवीर का फरमान

उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्लिम शख्स की कावड़ में आस्था है, तो वह सनातन धर्म में घर वापसी कर लें. उन्होंने कहा कि टोपी और बुर्का पहनकर कावड़ लाने वाले मुस्लिम लोग मीडिया में छाने के लिए ढोंग करते हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला और पुरुष श्रद्धा के साथ सनातनी वस्त्रों में कावड़ लाते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ. स्वामी यशवीर जी महाराज ने एक वीडियो जारी करके कहा कि, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कोई मुस्लिम महिला और औरत कावड़ श्रद्धा के साथ ला रहे हैं, तो मैं इसका धन्यवाद करता हूं. लेकिन, जो मुस्लिम महिला बुर्के में और पुरुष टोपी पहनकर कावड़ ला रहा है, तो मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि कावड़ हमारे सनातन धर्म की परंपरा और आस्था का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लोगों को कावड़ लानी है तो वह अपने मजहब के कपड़े छोड़कर सनातन धर्म के भगवा कपड़ों में ही कावड़ लाए.