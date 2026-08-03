/कांवड़ यात्रा में बुर्का-टोपी नहीं चलेगी; मुस्लिम कांवड़ियों पर स्वामी यशवीर का फरमान

राज्य चुनें
Kanwar Yatra Controversy: कांवड़ यात्रा चल रहा है, इस दौरान कथित मुस्लिम और EX-Muslim के नाम पर कुछ महिलाएँ बुर्का, हिजाब पहनकर और कुछ मर्द कुर्ता-टोपी पहनाकर कांवड़ यात्रा में शामिल हुए. खास तौर पर इस तरह की घटनाएँ कुछ सालों में बढ़ी हैं. इसी कड़ी में मुस्लिम कावड़ियों को लेकर फरमान जारी हुआ है. मुजफ्फरनगर जनपद स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने कथित मुस्लिम मर्द और औरतों के कांवड़ यात्रा में शामिल होने को लेकर फरमान जारी किया. फरमान में हिंदू बिरादरी के लोगों से अपील की गई है कि बुर्का पहनकर टोपी लगाकर कावड़ लाने वाले मुस्लिम लोगों का विरोध करें. स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि अगर मुस्लिम लोगों को कावड़ लानी है, तो सनातनी भगवा कपड़े पहन कर लाएं.
उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्लिम शख्स की कावड़ में आस्था है, तो वह सनातन धर्म में घर वापसी कर लें. उन्होंने कहा कि टोपी और बुर्का पहनकर कावड़ लाने वाले मुस्लिम लोग मीडिया में छाने के लिए ढोंग करते हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला और पुरुष श्रद्धा के साथ सनातनी वस्त्रों में कावड़ लाते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ. स्वामी यशवीर जी महाराज ने एक वीडियो जारी करके कहा कि, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि कोई मुस्लिम महिला और औरत कावड़ श्रद्धा के साथ ला रहे हैं, तो मैं इसका धन्यवाद करता हूं. लेकिन, जो मुस्लिम महिला बुर्के में और पुरुष टोपी पहनकर कावड़ ला रहा है, तो मैं इसका घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि कावड़ हमारे सनातन धर्म की परंपरा और आस्था का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लोगों को कावड़ लानी है तो वह अपने मजहब के कपड़े छोड़कर सनातन धर्म के भगवा कपड़ों में ही कावड़ लाए.
स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि यदि इस प्रकार मुस्लिम समाज की महिला और पुरुष अपने मजहब के कपड़ों में कावड़ लेकर आ रहे हैं, तो सनातनी लोग उसका विरोध करें, क्योंकि ऐसे मुस्लिम लोग मीडिया में छाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं जिसे हिंदू समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा. स्वामी जी ने तो अपनी वायरल वीडियो में यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई मुस्लिम औरत और मर्द कहता है कि कांवड़ और सनातन धर्म में उनकी आस्था है, तो मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं उनको कहता हूं कि वह सनातन धर्म में घर वापसी कर ले, लेकिन अगर उन्हें कांवड़ लानी ही है, तो वह अपने कपड़े छोड़कर सनातनी भगवा कपड़े पहनकर ही कावड़ लाए तभी हिंदू समाज उन्हें इसका अधिकार देगा वरना इसका विरोध किया जाएगा.