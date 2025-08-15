जुमे की नमाज के बाद स्वीडन में खूनखराबा; ओरेब्रो में नमाजी की गोली मारकर हत्या

Firing on Mosque in Sweden: स्वीडन के ओरेब्रो में आज उस समय हड़कंप मच गया, जहां मस्जिद के पास हुई गोलीबारी में 25 साल के नौजवान की मौत हो गई और एक घायल है. यह गोलीबारी उस समय हुई जब लोग जुमे की नमाज के पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे. स्थानीय पुलिस ने इसे गैंगवार से जुड़ी घटना बताया है.
Sweden News Today: स्वीडन के मध्य शहर ओरेब्रो में शुक्रवार (15 अगस्त) को नमाज के बाद एक मस्जिद के पास हुई गोलीबारी में एक 25 साल के नौजवान की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया. पुलिस का मानना है कि यह हमला गैंग से जुड़ी हिंसा का नतीजा है. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई.
स्थानीय पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार दोपहर की है जब लोग नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे. इसी दौरान अचानक फायरिंग हुई, जिसमें 25 साल के नौजवान को गोली लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई. दूसरा पीड़ित, जिसकी उम्र भी 20 साल के आसपास बताई जा रही है, गंभीर रुप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घायल के बारे में ज्यादा जानकारी शेयन नहीं की है.
ओरेब्रो पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में हत्या, हत्या की कोशिश और खतरनाक हथियार से हमला करने के मामले मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है और संदिग्ध हमलावरों की तलाश में जुटी है.
ओरेब्रो में बढ़ा गैंगवार
इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल ही में ओरेब्रो में दो विरोधी गैंगों के बीच तनाव बढ़ा है. स्वीडन पिछले एक दशक से गैंगवाह हिंसा से जूझ रहा है, जहां आपराधिक गिरोह अक्सर सामाजिक रूप से पिछड़े और गरीब प्रवासी इलाकों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए किशोरों को भर्ती करते हैं.
यह घटना ओरेब्रो में इस साल की दूसरी बड़ी गोलीबारी है. फरवरी में यहां एक वयस्क शिक्षा केंद्र में एक पूर्व छात्र ने गोलीबारी कर 10 लोगों की हत्या कर दी थी और बाद में खुद को भी गोली मार ली थी. यह हमला स्वीडन के इतिहास में सबसे घातक गोलीबारी साबित हुआ था, हालांकि वह किसी गैंग से जुड़ा नहीं था. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे घटना स्थल के पास न जाएं और जांच में सहयोग करें.
