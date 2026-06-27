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राजकुमार बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने का आरोप, सैयद इसाक गिरफ्तार

Madhya Pradesh News: जबलपुर में पुलिस ने सैयद इसाक इसरार को कथित तौर पर फर्जी पहचान और दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया है. शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती से संबंध बनाए और धोखाधड़ी की. पुलिस मामले की जांच कर रही है और दस्तावेजों की भी पड़ताल की जा रही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 27, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:10 PM IST
राजकुमार बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने का आरोप, सैयद इसाक गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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