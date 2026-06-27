/राजकुमार बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने का आरोप, सैयद इसाक गिरफ्तार

वहीं, मामले में कट्टरवादी हिंदुत्व ग्रुप भी शामिल हो गए हैं. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मदन महल थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. जानकारी के मुताबिक आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है, उसने संजीवनी नगर गढ़ा से राजकुमार के नाम का आधार कार्ड भी बनवा लिया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोपी मुस्लिम होकर गलत नाम से हिंदू लड़कियों से रिश्ता बनाता था और उन्हें धोखा देता था. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपने पिता का नाम तक बदल दिया था.