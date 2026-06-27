/राजकुमार बनकर युवती को प्रेमजाल में फंसाने का आरोप, सैयद इसाक गिरफ्तार

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश पुलिस ने सैयद इसाक इसरार को नाम बदलकर हिंदू समुदाय की एक युवती को मोहब्बत के जाल में फंसाने और फिर धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है. सैयद इसरार मध्य प्रदेश के जबलपुर के मदनमहल इलाके में एक क्लीनिक चला रहा था. आरोप है कि सैयद इसरार दस्तावेजों में हेराफेरी कर राजकुमार के नाम से यहां पर डेंटल क्लीनिक चला रहा था. पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
वहीं, मामले में कट्टरवादी हिंदुत्व ग्रुप भी शामिल हो गए हैं. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मदन महल थाना पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. जानकारी के मुताबिक आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है, उसने संजीवनी नगर गढ़ा से राजकुमार के नाम का आधार कार्ड भी बनवा लिया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आरोपी मुस्लिम होकर गलत नाम से हिंदू लड़कियों से रिश्ता बनाता था और उन्हें धोखा देता था. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपने पिता का नाम तक बदल दिया था.
वहीं, मामले में एक युवती भी सामने आई है जिसने बताया कि आरोपी इसाक इसरार ने उसके साथ धोखाधड़ी की है. युवती ने बताया कि उसे पता नहीं था कि आरोपी मुसलमान है. युवती ने बताया कि आरोपी ने खुद का नाम राजकुमार बताया था और गायत्री मंदिर में उसने युवती से शादी की थी. युवती ने बताया कि आरोपी ने शादी करने के बाद उसे छोड़कर चला गया था.
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद आरोपी इसाक इसरार उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया. मदन महल थाना प्रभारी धीरज राज का कहना है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत मिली है. साथ ही इस तरह के दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें उसने हेराफेरी का अलग-अलग आधार कार्ड भी बनवाए हैं. फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और जांच के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, आरोपी के पास से थाईलैंड की करेंसी भी मिली है जिसके बारे में भी उससे पूछताछ की जा रही है, आरोपी अभी खुद को पाक-साफ बता रहा है लेकिन सवाल यही है कि कहीं इस तरह का कोई बड़ा रैकेट तो नहीं चल रहा है, जिसमें दूसरे राज्यों के रहने वाले युवक फर्जी आधार कार्ड बनाकर शहर में रह रहे हो और लड़कियों को लगातार धोखा दे रहे हैं. फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है हो सकता है कि इसाक इसरार उर्फ राजकुमार से पूछताछ में और भी खुलासे हो.