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Rajya Sabha Elections: सभी राजनीतिक पार्टियों ने आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है. इस बार कांग्रेस ने किसी भी मुस्लिम नेता को राज्यसभा उम्मीदवार नहीं बनाया है. मुस्लिम समुदाय के नेता इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस बीच, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कांग्रेस समेत प्रमुख राजनीतिक पार्टियों पर मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज़ करने का आरोप लगाया है.
सरवर चिश्ती ने कांग्रेस पार्टी को निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष और सभी वर्गों की आवाज बताती है, लेकिन जब राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, तब मुस्लिम समाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है. चिश्ती ने सवाल उठाया कि आखिर देशभर में घोषित राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में एक भी मुसलमान को मौका क्यों नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज लंबे समय से कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में समुदाय को कोई स्थान नहीं मिला. उनके मुताबिक यह केवल राजनीतिक उपेक्षा नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो मुस्लिम समाज के बीच असंतोष पैदा कर सकता है.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती सभी वर्गों और समुदायों की भागीदारी से होती है. राज्यसभा जैसे सदन में देश के अलग-अलग समाजों और वर्गों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है. लेकिन मौजूदा चुनावों में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा. उन्होंने राजनीतिक दलों से आत्ममंथन करने और समाज के हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने की अपील की. सरवर चिश्ती के बयान के बाद राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. राजनीतिक गलियारों में भी यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इस बार किसी भी बड़ी पार्टी ने मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा भेजने का फैसला क्यों नहीं किया.