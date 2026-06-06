सरवर चिश्ती ने कांग्रेस पार्टी को निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष और सभी वर्गों की आवाज बताती है, लेकिन जब राज्यसभा जैसे महत्वपूर्ण सदन में प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, तब मुस्लिम समाज को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है. चिश्ती ने सवाल उठाया कि आखिर देशभर में घोषित राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में एक भी मुसलमान को मौका क्यों नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज लंबे समय से कांग्रेस का समर्थक माना जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में समुदाय को कोई स्थान नहीं मिला. उनके मुताबिक यह केवल राजनीतिक उपेक्षा नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो मुस्लिम समाज के बीच असंतोष पैदा कर सकता है.