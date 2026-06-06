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राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस पर भड़के अजमेर दरगाह के खादिम

Rajya Sabha Elections: अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों पर मुस्लिम समाज की अनदेखी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इस बार राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं किया गया.

Written BySalaam Tv Digital Team
Published: Jun 06, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:59 PM IST
राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस पर भड़के अजमेर दरगाह के खादिम

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