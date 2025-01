Tahir Hussain की बेल पर सुनवाई टली, कोर्ट से बाहर आते ही नेता कही ये बात

Tahir Hussain: कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान की अंतरिम ज़मानत अर्जियो पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है. कोर्ट ने कहा कि ताहिर की अंतरिम ज़मानत की मांग पर दिल्ली HC ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है. इसके मद्देनजर कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कल के लिए टालने का फैसला लिया है.

ताहिर हुसैन ने हाई कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट में अलग-अलग मामलों को लेकर जमानत अर्जी दाखिल की है. दिल्ली दंगों में UAPA के तहत दर्ज केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल की है. वही अंकित शर्मा मर्डर केस में उसकी अंतरिम ज़मानत अर्जी दिल्ली HC में लंबित है.

अपनी पेश के दौरान ताहिर हुसैन ने कहा कि मुस्तफाबाद बोलेगा, इंसाफ जीतेगा, जनता जिताएगी, जनता चुनाव लड़ा रही है! बता दें, ताहिर हुसैन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन से मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. ताहिर पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन 2020 में दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था. मुस्तफाबाद सीट मुस्लिम बहुल सीट है, यहां तकरीबन 40 फीसद मुस्लिम आबादी है. ऐसे में एआईएमआईएम की नजर इस सीट पर है.

#WATCH | Delhi: While being taken away from Karkardooma Court in connection with larger conspiracy of Delhi riots case, Tahir Hussain says, "...Justice will win. Public will make me win."

