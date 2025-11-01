Taj Mahal में नमाज का वीडियो वायरल, भड़के हिंदू संगठन

Taj Mahal Namaz Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पार्क में नमाज पढ़ता नजर आ रहा है. आरोप लग रहे हैं कि ये वीडियो ताजमहल का है और यह युवक वहां एक पार्क में नमाज अदा कर रहा है. वीडियो को फोन के कैमरे से कैद किया गया है.

ताजमहल में नमाज का वीडियो?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स सिर पर टोपी लगाए और कु्र्ता पजामा पहने नमाज़ अदा करता दिख रहा है. लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह नियमों की पूरी तरह से अनदेखी है और इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

हिंदू संगठनों ने जाहिर की नाराजगी

एएसआई के सख्त निर्देश हैं कि ताज परिसर के अंदर किसी तरह की कोई धार्मिक गतिविधि न की जाए. वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर गुस्से का इज़हार किया है और कार्रवाई की मांग की है.

हिंदू संगठन भी कर चुके हैं हरकत

ताजमहल को लेकर अकसर विवाद होता रहता है. पिछले साल यहां नमाज अदा करने के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं इसी साल कई बार हिंदू संगठन यहां आर्ती करने की कोशिश कर चुके हैं. संगठनों का कहना है कि ये तेजो महल है, जिसकी वजह से यहां कई बार गंगा जल चढ़ाने की भी कोशिश की जा चुकी है. ज़ी सलाम इस वीडियो की आधिकारिक तौर पर पु्ष्टि नहीं करता है.