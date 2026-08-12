/ताजमहल में पूजा-अर्चना की मांग पर टली सुनवाई, आगरा कोर्ट ने इस वजह से दी अगली तारीख

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Taj Mahal Tejo Mahalaya Dispute: दुनिया की सबसे मशहूर इमारत ताजमहल एक बार फिर अदालत में चल रहे एक तनाजे को लेकर सुर्खियों में है. ताजमहल को तेजोमहालय यानी शिव मंदिर बताकर वहां पूजा-अर्चना और सावन में जलाभिषेक की इजाजत मांगने वाले मुकदमे में बुधवार (12 अगस्त) को आगरा की अदालत में सुनवाई हुई. इस तनाजे पर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की नजर है.
हालांकि, इस दौरान फरीक बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की ओर से अधिवक्ता अदालत में हाजिर नहीं हुए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी. मामले की सुनवाई अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सप्तम की अदालत में हुई. यह वाद योगी यूथ ब्रिगेड के सदर कुंवर अजय तोमर की ओर से दाखिल किया गया है. इसमें ताजमहल को तेजोमहालय मंदिर होने का दावा किया गयया है, और इसी को बुनियाद बनाते हुए वहां पूजा-अर्चना की इजाजत देने की मांग की गई है.
अदालत में मुस्लिम फरीक के वकील नहीं हुए पेश
सुनवाई के दौरान मामले में फरीक बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के वकील अदालत में मौजूद नहीं थे. उनके वकील के हाजिर न होने पर अदालत ने मुखालिफ फरीक के वकील को इत्तला देने के लिए वक्त दिया है. इसी के साथ अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 2 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है.
हिंदू तंजीम ने सावन में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग
इस मुकदमे में सावन के दौरान ताजमहल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने की इजाजत देने को लेकर भी मांग की गई है. मुद्दई फरीक का दावा है कि ताज महल हकीकत में तेजोमहालय नाम का कदीम शिव मंदिर है और इसकी ताईद में उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं.
मुद्दई कुंवर अजय तोमर का कहना है कि वह ताजमहल में पूजा-अर्चना की इजाजत की मांग को लेकर अदालत में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. उनका कहना है कि जब तक पूजा-अर्चना की इजाजत नहीं मिलती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. इस मामले में अब सबकी निगाहें 2 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत के सामने आगे की कार्यवाही को लेकर स्थिति साफ हो सकती है.