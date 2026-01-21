अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दवाओं की बिक्री पर रोक, तालिबान के फैसले से बौखला जाएगा PAK

Advertisement
Afghanistan Pakistan Tension: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली दवाओं को आगामी 9 फरवरी से बेचने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:41 PM IST

Afghanistan Pakistan Tension: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बुधवार (21 जनवरी) को एक बड़ा ऐलान किया है. इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. तालिबान ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में पड़ोसी देश पाकिस्तान से खरीदी गई दवाएं आगामी 9 फरवरी के बाद नहीं बेची जाएंगी और व्यापारियों से आग्रह किया गया है कि समय सीमा (9 फरवरी) से पहले सभी संबंधित व्यापारिक लेनदेन पूरा करें.

दरअसल, अफगानिस्तान के वित्त मंत्रालय (MoF) ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाली दवाओं के संबंध में 13 नवंबर, 2025 को फैसला लिया गया था, उस फैसले के लागू होने में सिर्फ 19 दिन बचे हैं. इस फैसले के मुताबिक 9 फरवरी के बाद पाकिस्तान से खरीदी गई दवाओं को किसी भी परिस्थिति में प्रोसेस नहीं किया जाएगा.

इस फैसले में कहा गया है कि 13 नवंबर, 2025 को, MoF ने घोषणा की थी कि आर्थिक मामलों के उप प्रधान मंत्री के कार्यालय के निर्देश के बाद, तीन महीने बाद पाकिस्तान से आयातित दवाओं को सीमा शुल्क के माध्यम से प्रोसेस नहीं किया जाएगा.

रिपोर्टों से पता चलता है कि पिछले साल के आखिर से अफगानिस्तान-पाकिस्तान व्यापार मार्ग बंद होने की वजह से दोनों देशों के बाजारों में गंभीर उतार-चढ़ाव और दामों में बढ़ोतरी का अनुभव हो रहा है.

पिछले साल 12 नवंबर 2025 को अफगानिस्तान में आर्थिक मामलों के उप प्रधान मंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से पाकिस्तान पर निर्भर रहने के बजाय वैकल्पिक व्यापार मार्गों को खोजने का आग्रह किया था. बरादर ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद ने बार-बार व्यापार मार्गों को बंद किया और वाणिज्यिक मामलों का राजनीतिकरण किया, जिससे दोनों देशों के व्यापारियों और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण आखिरकार अफगान सरकार को यह फैसला लेना पड़ा.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Taliban Ban Pakistani Medicinesmuslim world newsToday News

Taliban Ban Pakistani Medicines
