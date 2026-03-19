ईद से पहले जगमगाई मदुरै की दरगाह; इफ्तार पार्टी में पहुंचे CM स्टालिन, दिया भाईचारे का संदेश

Tamil Nadu News: पूरी दुनिया में ईद की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. वहीं भारत में भी लोग इस त्योहार के लिए पूरे उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं. इसके अलावा, गांव और मोहल्ले भी त्योहार की रोशनी से जगमगा उठे हैं. इस बीच तमिलनाडु के मदुरै में स्थित गोरीपालयम दरगाह को रंग-बिरंगी सजावटी लाइटों से सजाया गया है, जिससे पूरा इलाका जगमगा उठा है. ईद से पहले के दिनों में दरगाह की यह सजावट लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गई है और यहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं.

इस बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के अल्पसंख्यक विंग द्वारा आयोजित एक इफ्तार कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय को रमजान की दिली मुबारकबाद दी और कार्यक्रम के सफल आयोजन पर अपनी खुशी जाहिर की. अपने संबोधन में स्टालिन ने कहा कि रमजान का महीना भाईचारे, संयम और करुणा का प्रतीक है और ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता को मजबूत करने का काम करते हैं.

पार्टी के इस अधिकारी की तारीफ की

DMK के अल्पसंख्यक विंग के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारी सुबैर खान की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि सुबैर खान अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए न केवल एक डॉक्टर के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं, बल्कि पार्टी में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. स्टालिन ने DMK और मुस्लिम समुदाय के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यह रिश्ता पार्टी के संस्थापक सी.एन. अन्नादुरई के ज़माने से चला आ रहा है और पीढ़ियों से मज़बूत बना हुआ है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी ताकत इस रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती.

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बीजेपी पर बोला हमला

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि DMK सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यकों और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दी है. आने वाले चुनावों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे इफ्तार कार्यक्रमों में देखने को मिलने वाली एकता समाज को एक सकारात्मक संदेश देती है और लोगों की शांति और सद्भाव बनाए रखने की सामूहिक इच्छा को दर्शाती है. वहीं, BJP के नेतृत्व वाली सरकारों की आलोचना करते हुए, स्टालिन ने आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है. असम की घटनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां की सरकार अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी कर रही है.