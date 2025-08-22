मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म को देख फूटा सीएम स्टालिन का गुस्सा; कहा- 'ऐसे हालत देश ने कभी नहीं देखा'
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2892691
Zee SalaamIndian Muslim

मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म को देख फूटा सीएम स्टालिन का गुस्सा; कहा- 'ऐसे हालत देश ने कभी नहीं देखा'

MK Stalin on Muslim Hate Crimes: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंदू-मुस्लिम के जरिये अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने वाले नेताओं और सियासी दलों को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि यह स्थिति अस्थायी है और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतें ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगी. उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:34 PM IST

Trending Photos

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन

Tamil Nadu News Today: देश के सामाजिक माहौल को लेकर एक बार फिर बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने देशभर में फैल रही नफरत और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ दक्षिणपंथी विचारधारा वाली सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं है और ऐसे नफरत फैलाने वाले तत्व ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे.

चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "देशभर में नफरत भड़काने की कोशिश की जा रही है. कई राज्यों में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है." मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत में अल्पसंख्यक समुदाय ने इससे पहले इस तरह की चुनौतियों का सामना कभी नहीं किया है."

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आगे कहा, "हालांकि, यह स्थिति स्थायी नहीं है. ऐसे में जो ताकतें धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी." मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के अलग-अलग हिस्सों से सांप्रदायिक तनाव और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की आत्मा धार्मिक सहिष्णुता और विविधता में एकता है, जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है.

ये भी पढ़ें: खौफनाक स्टेटस देख दोस्त को बचाने पहुंचे छात्र; भीड़ ने कातिल समझकर की बेरहमी से पिटाई

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

Tamil Nadu newsMK Stalinmuslim news

Trending news

Tamil Nadu news
मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म को देख CM स्टालिन का फूटा गुस्सा, कहा- देश ने ऐसे हालात..'
West Bengal news
खौफनाक स्टेटस देख दोस्त को बचाने पहुंचे छात्र; भीड़ ने कातिल समझकर की पिटाई
Assam news
असम में मुस्लिमों पर बुलडोजर एक्शन से उबाल; JUH ने की राष्ट्रपति-CJI से खास अपील
Pakistan News
Pakistan: सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को 8 मामलों में जमानत, जानें कब होंगे रिहा
Pakistan protest
Pakaistan News: अंधेरे में डूबा कराची, पावर कट से नाराज़ लोग सड़कों पर उतरें
UP News
अलीगढ़: मुस्लिम नौजवान को बहुसंख्यक समुदाय के दबंगों ने पीटा; पुलिस ने किया खुलासा
Israel Syria Secret Meeting
पेरिस में इजरायल-सीरिया की गुप्त मीटिंग, 1974 सीजफायर पर फिर से बातचीत
Khyber Pakhtunkhwa Flood
Pakistan: खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ का कहर, 300 की जान गई, बचाव अभियान में जुटी पाक आ
Gaza News
गज़ा नरसंहार देख पसीजा भारतीय अधिकारियों का दिल, मोदी सरकार को चिट्ठी लिख कह दी ये ब
Jammu
Jammu Kashmir: 2 सरकारी कर्मचारी दे रहे आतंकियों का साथ, किए गए बर्खास्त
;