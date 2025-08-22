मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म को देख फूटा सीएम स्टालिन का गुस्सा; कहा- 'ऐसे हालत देश ने कभी नहीं देखा'

Tamil Nadu News Today: देश के सामाजिक माहौल को लेकर एक बार फिर बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने देशभर में फैल रही नफरत और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों पर कड़ा रुख अपनाते हुए साफ दक्षिणपंथी विचारधारा वाली सरकारों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं है और ऐसे नफरत फैलाने वाले तत्व ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे.

चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "देशभर में नफरत भड़काने की कोशिश की जा रही है. कई राज्यों में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है." मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत में अल्पसंख्यक समुदाय ने इससे पहले इस तरह की चुनौतियों का सामना कभी नहीं किया है."

Chennai | Tamil Nadu CM MK Stalin says, "...Across India, hatred is being instigated in many states. Minorities in the country have never faced such challenges before. But this situation is not permanent. Forces trying to disturb religious harmony will not last long..." pic.twitter.com/dt8nmbJ2sA — ANI (@ANI) August 22, 2025

मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आगे कहा, "हालांकि, यह स्थिति स्थायी नहीं है. ऐसे में जो ताकतें धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी." मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के अलग-अलग हिस्सों से सांप्रदायिक तनाव और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारत की आत्मा धार्मिक सहिष्णुता और विविधता में एकता है, जिसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता है.

