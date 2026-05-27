अपने इस्लामी भाइयों को CM विजय ने दी खास अंदाज में बकरीद की बधाई

CM Vijay Wish For Eid Al-Adha: जम्मू-कश्मीर और तमिलनाडु में आज (27 मई) को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार मनाया गया, लोगों ने सुबह-सुबह ईद-उल-अदहा की नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया. ईद-उल-अजहा के मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने मुस्लिम समुदाय को बधाई दी. विजय ने बकरीद को "इंसानियत के नेक मूल्यों" की याद दिलाने वाला त्योहार बताया.

मुख्यमंत्री विजय ने बकरीद की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ने कहा, "बकरीद के मौके पर, जो कि कुर्बानी का त्योहार है, मैं अपने सभी इस्लामी भाइयों और बहनों को दिल से प्यार भरी बधाई देता हूँ."

त्योहार के महत्व पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, "बकरीद एक पाक त्योहार है जो इंसानियत को ईश्वर में आस्था, कुर्बानी, दया, मिल-बांटकर खाने और इंसानियत जैसे नेक मूल्यों की याद दिलाता है." उन्होंने अपील की कि इस दिन गरीब और आम लोगों के साथ खुशियाँ बांटी जानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "समाज में प्यार और बराबरी होनी चाहिए." मुख्यमंत्री विजय ने यह भी इच्छा ज़ाहिर की कि "समाज में इंसानियत और आपसी भाईचारा और भी ज़्यादा फले-फूले."

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तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत के अन्य राज्यों में जुमेरात (28 मई) को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा. त्योहार मनाने की तारीखों में जो अंतर देखने को मिलता है, जैसे कि तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में यह त्योहार देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले एक दिन पहले मनाया जाता है, उसकी वजह स्थानीय स्तर पर चाँद देखने के तरीके और भौगोलिक अंतर हैं.

ये अंतर अलग-अलग इलाकों में माने जाने वाले पारंपरिक इस्लामी कैलेंडर के नियमों का ही एक हिस्सा हैं. ईद-उल-अज़हा या बकरीद, जो इस साल 28 मई को मनाई जा रही है, एक महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहार है जिसे 'बलिदान का त्योहार' भी कहा जाता है. यह इस्लामी चंद्र कैलेंडर के 12वें महीने, धू अल-हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है, और मक्का में होने वाली सालाना हज यात्रा के समापन का प्रतीक है। इस त्योहार की तारीख हर साल बदलती रहती है क्योंकि यह चंद्र कैलेंडर पर आधारित है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 11 दिन छोटा होता है। इसका नतीजा यह होता है कि पश्चिमी कैलेंडर चक्र में ईद हर साल थोड़ा पहले आ जाती है.