भारत के इस राज्य में महिलाओं ने भी अदा की बकरीद की नमाज, दिखा अनोखा नजारा

Tamil Nadu News: तमिलनाडु में ईद-उल-अज़हा का त्योहार पूरे धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया. राज्य के कई शहरों में सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे. खास तौर पर कोयंबटूर और मदुरई में ईद की नमाज़ के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली. कोयंबटूर के कुनियामुथुर इलाके स्थित आयशा महल में पुरुषों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में ईद-उल-अज़हा की नमाज़ अदा की. सुबह से ही लोग पारंपरिक कपड़ों में सजकर नमाज़ के लिए पहुंचे. नमाज़ के दौरान लोगों ने देश और दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगी.

नमाज़ के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी. बच्चों और युवाओं में त्योहार को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया. वहीं मदुरै के मशहूर थमुक्कम ग्राउंड में भी ईद-उल-अज़हा की सामूहिक नमाज़ अदा की गई. यहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे. पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी नमाज़ में हिस्सा लिया और इबादत की. पूरे इलाके में रूहानी माहौल देखने को मिला. नमाज़ के बाद धार्मिक विद्वानों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनके त्याग के संदेश पर रोशनी डाली.

कुर्बानी के लिए जुटे लोग

ईद-उल-अज़हा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. मस्जिदों और ईदगाहों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि नमाज़ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके. स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की. नमाज़ के बाद लोग अपने घरों की ओर लौटे और कुर्बानी की तैयारियों में जुट गए. बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिली. लोग मिठाइयां, कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीदते नजर आए. बच्चों को ईदी दी गई और परिवारों में खुशियों का माहौल बना रहा.

यह भी पढ़ें:- कश्मीर में अदा हुई ईद-उल-अज़हा की नमाज़, मस्जिदों और ईदगाहों में उमड़ी भारी भीड़