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तमिलनाडु सरकार का मुस्लिम तालिबात को बड़ा तोहफा, ग्रेजुएशन तक पूरी फीस होगी माफ

Tamil Nadu Govt Minority Welfare Schemes: तमिलनाडु सरकार ने मुस्लिम तालिबात की हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है. सरकारी कोटे से ग्रेजुएशन में दाखिला लेने वाली अहल मुस्लिम तलबा की पूरी ट्यूशन फीस सरकार उठाएगी. साथ ही 9वीं-10वीं की तालिबात की स्कॉलरशिप बढ़ाकर तालीम जारी रखने में मदद की जाएगी.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 30, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:58 PM IST
तमिलनाडु सरकार का मुस्लिम तालिबात को बड़ा तोहफा, ग्रेजुएशन तक पूरी फीस होगी माफ
Image Credit: (फाइल फोटो)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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