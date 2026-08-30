/तमिलनाडु सरकार का मुस्लिम तालिबात को बड़ा तोहफा, ग्रेजुएशन तक पूरी फीस होगी माफ

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Tamil Nadu News Today: तमिलनाडु की हुकूमत ने अक्लियती तबके, खास तौर पर मुस्लिम औरतों और तलबा की तालीम को आसान बनाने के लिए कई अहम ऐलान किए हैं. इन फैसलों के तहत सरकारी कोटे से दाखिला लेने वाली अहल मुस्लिम तालिबात की ग्रेजुएशन तक की पूरी ट्यूशन फीस हुकूमत उठाएगी. इसके अलावा स्कूल की तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ाने, चेन्नई में अक्लियती तबके की औरतों के लिए नया कॉलेज खोलने और मजहबी इदारों की जायदाद से आमदनी बढ़ाने के लिए बिना ब्याज कर्ज मुहैया कराने का भी फैसला किया गया है.
तमिलनाडु के वजीर-ए-अक्लियती बहबूद ए.एम. शाहजहां ने 28 अगस्त को तमिलनाडु असेंबली में अपने महकमे के ग्रांट्स पर होने वाली बहस का जवाब देते हुए इन स्कीमों का ऐलान किया. हुकूमत का कहना है कि इन कदमों का मकसद अक्लियती तबके के लोगों के लिए तालीम, रोजगार और मआशी तरक्की के रास्ते आसान करना है.
मुस्लिम तालिबात के ग्रेजुएशन की फीस होगी माफ
नई स्कीम के तहत सरकारी कोटे के जरिए ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिला लेने वाली अहल मुस्लिम तालिबात की पूरी ट्यूशन फीस तमिलनाडु सरकार अदा करेगी. इस मंसूबे का फायदा सरकारी, सरकारी इमदाद याफ्ता और सेल्फ-फाइनैंसिंग इदारों में पढ़ने वाली तालिबात को मिलेगा.
इस मंसूबे का दायरा भी काफी बड़ा रखा गया है. इसके तहत आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, तिब्ब (मेडिकल), एग्रीकल्चर और कानून की तालीम हासिल करने वाली अहल तालिबात फायदा उठा सकेंगी. हुकूमत ने इस मंसूबे को शुरू करने के लिए 20 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की है. इसका मकसद मुस्लिम औरतों के लिए आला तालीम तक पहुंच को बेहतर बनाना और मआशी मुश्किलों की वजह से पढ़ाई छूटने की गुंजाइश को कम करना है.
9वीं और 10वीं के तलबा को भी मिलेगा स्कॉलरशिप
तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम तालिबात के लिए पहले से चलाई जा रही स्कॉलरशिप स्कीम का दायरा भी बढ़ाया गया है. अभी तक पहली से आठवीं जमात तक पढ़ने वाली मुस्लिम तालिबात को इस स्कीम का फायदा मिलता था. अब नौवीं और दसवीं जमात की तालिबात को भी इसमें शामिल किया जाएगा.
तौसी-शुदा स्कीम के तहत अहल तालिबात को हर साल 2,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी. सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 41,384 स्कूली तालिबात को फायदा पहुंचने की उम्मीद है. इस मंसूबे पर करीब 8.28 करोड़ रुपये खर्च होने का अंदेशा लगाया गया है. इससे उन परिवारों की बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी, जिनके लिए छोटी-छोटी तालीमी ज़रूरतों का ख़र्च भी परेशानी का सबब बन सकता है.
वक्फ और ईसाई मजहबी इदारों की जायदाद के तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये
अक्लियती खवातीन के लिए आला तालीम के दरवाजे मजीद खोलने की सिम्त में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड चेन्नई में एक नया मखसूस अक्लियती खवातीन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज भी कायम करेगा. वजीर ए.एम. शाहजहां ने असेंबली में कहा कि दारुलहुकूमत में खवातीन की आला तालीम तक रसाई को मजीद बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु वक्फ बोर्ड यह नया कॉलेज कायम करेगा. इसके लिए इब्तिदाई तौर पर 2.45 करोड़ रुपये की माली इमदाद दी जाएगी.
तमिलनाडु हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ और ईसाई मजहबी इदारों की जायदाद से आमदनी पैदा करने के लिए भी एक बड़ा माशी कदम उठाने का ऐलान किया है. इसके तहत 100 करोड़ रुपये का गर्दिशी फंड कायम किया जाएगा.
इस फंड से बिला-सूद (बिना ब्याज) कर्ज दिया जाएगा, ताकि मुस्लिम वक्फ और ईसाई मजहबी इदारों की जायदाद पर ऐसी जायदादें तामीर की जा सकें, जिनसे मुस्तकिल आमदनी हासिल हो सके. इसके लिए तिजारती इमारतों और शादी हॉल जैसे आमदनी पैदा करने वाले मराकिज की तामीर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा. हुकूमत के मुताबिक, इस पहल का मकसद मुतल्लिका तबकात की जायदाद को महज खाली रखने के बजाए उसे आमदनी का जरिया बनाना है, ताकि उससे हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल कम्युनिटी के फायदे के लिए किया जा सके.
अक्लियती नौजवानों को हुनर की तालीम
अक्लियती तबके के नौजवानों के लिए भी सरकार ने हुनरमंदी से जुड़ा अहम ऐलान किया है. अगले चार साल के दौरान 10,000 लोगों को हुनर की तालीम दी जाएगी. यह ट्रेनिंग तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के जरिए कराया जाएगा.
वजीर ए. एम. शाहजहां के मुताबिक, ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल (गाड़ियों का शोबा), अपैरल डिजाइनिंग (लिबास की डिजाइनिंग), ब्यूटी एंड हेल्थकेयर (हुस्न व सेहत की देखभाल) और कशीदाकारी (कढ़ाई) समेत मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक तरबियती कोर्सेज शामिल होंगे.