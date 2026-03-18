Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3145789
Zee SalaamIndian Muslimहिस्सेदारी कम लेकिन असर में दम; तमिलनाडु चुनाव में मुस्लिम फैक्टर क्यों है अहम?

हिस्सेदारी कम लेकिन असर में दम; तमिलनाडु चुनाव में मुस्लिम फैक्टर क्यों है अहम?

Muslim Representation in Tamil Nadu Politcs: विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमिलनाडु में सियासी पारा उफान पर है. सियासी दल मतदाताओं को खासकर मुस्लिम आबादी को रिझाने में लगे हैं. तमिलनाडु में मुस्लिम आबादी भले ही कम है, लेकिन वह राज्य की कई सीटों पर हार-जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. आइये जानते हैं मुस्लिम वोट बैंक और उनकी सियासी हिस्सेदारी?

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:33 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Tamil Nadu Assembly Election 2026: दक्षिण भारत के अहम राज्यों में शुमार तमिलनाडु में अगले माह 23 अप्रैल को 234 सीटों पर चुनाव होगा. चुनावी बिगुल बजने के साथ ही तमिलनाडु में सियासी उठापटक तेज हो गई है. केंद्र समेत बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की भारत के लगभग 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है और वह तमिलनाडु की सरजमीं पर सियासी साख बनाने में जुटी है. तमिलनाडु की सत्ता बीते 55 सालों से महज दो पार्टियों द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DML) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के पास रही है. 

तमिलनाडु अपनी सामाजिक संरचना और चुनावी समीकरणों को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है. खासतौर पर मुस्लिम आबादी, उनके वोट बैंक और विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है. इस बार भी AIADMK, BJP अपने NDA के सहयोगियों के साथ सत्ता में वापसी के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जबकि DMK, कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ सत्ता में बने रहने के लिए लगातार वोटर्स को रिझाने में लगे हैं. तमिलनाडु में मुस्लिम वोट बैंक भले ही कम हो, लेकिन यह सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं. आइए आसान भाषा में पूरे आंकड़ों को समझते हैं.

तमिलनाडु में लगभग 6 फीसदी है मुस्लिम आबादी 
सबसे पहले मुस्लिम आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक, तमिलनाडु में मुस्लिमों की हिस्सेदारी लगभग 5.86 फीसदी है. संख्या के रूप में यह करीब 42 से 45 लाख के बीच बैठती है. हालांकि मतदाताओं का धर्म के आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता, लेकिन अनुमान के मुताबिक राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 6.2 से 6.5 करोड़ है. ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 35 से 40 लाख के बीच मानी जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Kerala Election 2026: केरल में कितने मुसलमान; क्या BJP फतह कर पाएगी वाम का किला?

234 सीटों पर महज 7 मुस्लिम विधायक
अब विधानसभा की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं. 2021 के चुनाव के बाद राज्य में 7 मुस्लिम विधायक चुने गए. इस हिसाब से देखा जाएगा तो तमिलनाडु में मुस्लिम विधायकों की संख्या या कहें विधानसभा में उनक प्रतिनिधित्व 3 फीसदी से भी कम है. मुस्लिम विधायकों में से सिर्फ एक मंत्री हैं, जिनका नाम के. एस. मस्तान है. वे एमके स्टालिन की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं. तमिलनाडु में भी मुस्लिम आबादी के हिसाब से उन्हें सत्ता में भागीदारी देने की मांग उठती रही है. 

अगर पार्टी के आधार पर मुस्लिम विधायकों को देखें तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के 4 विधायक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के 2 विधायक और मनिथनेया मक्कल कच्ची (MMK) का 1 विधायक है. कुल मिलाकर मुस्लिम विधायकों की संख्या 7 है. AIADMK, BJP और उनके सहयोगी दलों से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा है. 

इन सीटों पर मुस्लिम तय करते हैं हार-जीत फैसला!
अब बात उन विधानसभा सीटों की, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. राज्य में पूरी तरह मुस्लिम बहुसंख्यक सीटें बहुत कम हैं, लेकिन कई सीटों पर मुस्लिम वोट चुनाव के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं. इनमें वानीयाम्बाडी और आंबूर प्रमुख हैंय वानीयाम्बाडी सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 45 से 50 फीसदी (करीब 1.1 से 1.3 लाख) है, जबकि आंबूर में यह करीब 40 से 45 फीसदी (लगभग 1 से 1.2 लाख) के बीच है. इसके अलावा रामनाथपुरम में करीब 30 से 35 फीसदी (80 हजार से 1 लाख), नागपट्टिनम में 25 से 30 फीसदी (70 से 90 हजार) मुस्लिम मतदाता माने जाते हैं.

कुछ अन्य सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं, भले वे बहुसंख्यक न हों. पेरम्बलूर में करीब 20 से 25 फीसदी (50 से 70 हजार), कडलूर में 20 से 25 फीसदी (60 से 80 हजार), तंजावुर में करीब 20 फीसदी (50 से 70 हजार) और डिंडीगुल में 15 से 20 फीसदी (40 से 60 हजार) मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं. इस तरह तमिलनाडु में भले ही मुस्लिम आबादी लगभग 6 प्रतिशत हो, लेकिन करीब 10 से 15 विधानसभा सीटों पर उनका वोट बैंक चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करता है. यही वजह है कि सियासी दल मुसलमानों को साधने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं. 

यह भी पढ़ें: मुस्लिम मतदाता तय करेंगे असम की कुर्सी, वोट बैंक देख हिमंता बिस्वा सरमा को लग रहा डर!

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu newsTamil Nadu Election 2026muslim news

Trending news

Tamil Nadu news
हिस्सेदारी कम लेकिन असर में दम; तमिलनाडु चुनाव में मुस्लिम फैक्टर क्यों है अहम?
turkey news
अल-अक्सा के लिए तुर्की की महिलाओं की पुकार, हिजाब फेंककर दिया बड़ा संदेश!
Uttam Nagar case
ईद पर हिंदूवादी संगठनों की धमकी पर भड़के कांग्रेस सांसद, बोले- मुसलमानों का डर में..
Uttar Pradesh news
नवरात्रि से पहले हिंदू संगठनों का नया शिगूफा, मुस्लिम दुकानों को हटाने की मांग!
india iran relations
जंग के बीच भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, ईरान को भेजी मेडिकल सहायता
UP News
खामेनेई पर बीजेपी नेता की जुबान फिसली या सोच हुई उजागर; कार्रवाई की मांग
Riyadh Drone Attack
सऊदी में मंडराने लगा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन, सेना ने ऐसे बचाई राजधानी
Kanpur News
'हमारा दुश्मन सवर्ण नहीं, शरिया..., मुसलमानों को लेकर BJP MLA ने दिया विवादित बयान
Iran Israel War Eid Impact
जंग की आग में फीकी पड़ी ईद, इजरायल-ईरान संघर्ष से सहमा मिडिल ईस्ट
Iran Attack UAE
Iran Attack UAE: ईरान ने UAE का अल मिन्हाद एयर बेस पर किया हमला, रनवे हो गया तबाह