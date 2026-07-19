/तमिलनाडु की बेटी सैयद मुनावरी बेगम को बड़ी जिम्मेदारी, NCM की उपाध्यक्ष नियुक्त

तमिलनाडु से दिल्ली तक का सफ़र

सैयद मुनावरी बेगम अस्लन तमिलनाडु की रहने वाली हैं और लंबे समय से समाजी व अवामी ज़िंदगी में रही हैं. उन्होंने मुख़्तलिफ़ अहम ज़िम्मेदारियां निभाई हैं. इससे पहले वह सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल की सदस्य रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने नेशनल काउंसिल फ़ॉर प्रमोशन ऑफ़ उर्दू लैंग्वेज (NCPUL) में उपाध्यक्ष के तौर पर भी अपनी सेवा दी हैं. तालीम, समाजी इख़्तियारसाज़ी (सशक्तिकरण) और अल्पसंख्यकों तबक़ों की तरक़्क़ी से जुड़े मौज़ूआत पर उनकी हमेशा से सरगर्म शिरकत रही है.