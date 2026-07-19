/तमिलनाडु की बेटी सैयद मुनावरी बेगम को बड़ी जिम्मेदारी, NCM की उपाध्यक्ष नियुक्त

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Syed Munawari Begum: भारत सरकार ने सैयद मुनावरी बेगम को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) का नायब सदर (उपाध्यक्ष) मुक़र्रर किया है. उनकी तैनाती को अक़लियती तबक़ों, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए एक अहम कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. इस ऐलान के बाद मुख़्तलिफ़ समाजी तंजीमों, दानिशवरों और मुक़ामी अफ़राद ने ख़ुशी का इज़हार करते हुए उन्हें नई ज़िम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की.
लोगों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि उनकी क़ियादत में आयोग अक़लियती तबक़ों से जुड़े मसाइल को ज़्यादा असरदार अंदाज़ में उठाएगा और उनके हुक़ूक़, तालीम, रोज़गार और समाजी तरक़्क़ी के लिए मुस्बत क़दम उठाएगा. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मुल्क के अक़लियती तबक़ों के हुक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुफ़ाद को फ़रोग़ देने के मक़सद से काम करता है.
ऐसे में सैयद मुनावरी बेगम की तैनाती को आयोग के निज़ाम को और मज़बूत बनाने का अहम क़दम माना जा रहा है.सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके प्रशासनिक और सामाजिक अनुभव का लाभ आयोग को मिलेगा तथा अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान में नई गति आएगी.
NCM की नायब सदर बनने पर मुबारकबाद
दिल्ली में पत्रकार आक़िब ख़ान, जो ज़िला मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं, ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दफ़्तर में सैयद मुनावरी बेगम से मुलाक़ात कर उन्हें नई ज़िम्मेदारी के लिए मुबारकबाद पेश की. इस मौक़े पर उन्होंने अल्पसंख्यक तबक़ों की समाजी, तालीमी और मआशी तरक़्क़ी के लिए असरदार मंसूबों और अवामी फ़लाह के इक़दामात की उम्मीद ज़ाहिर की.
मुलाक़ात के दौरान अल्पसंख्यक तबक़ों से मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ मसाइल पर मुख़्तसर गुफ़्तगू भी हुई. इस दौरान आयोग की उपाध्यक्ष सैयद मुनावरी बेगम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक काम करने वाली पार्टी है और बिना किसी इम्तियाज़ के तमाम तबक़ों के लिए फ़लाही मंसूबे लागू करती है. उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तमाम स्कीमें हर तबक़े के लिए हैं, किसी एक बिरादरी या ख़ास तबक़े के लिए नहीं.
तमिलनाडु से दिल्ली तक का सफ़र
सैयद मुनावरी बेगम अस्लन तमिलनाडु की रहने वाली हैं और लंबे समय से समाजी व अवामी ज़िंदगी में रही हैं. उन्होंने मुख़्तलिफ़ अहम ज़िम्मेदारियां निभाई हैं. इससे पहले वह सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल की सदस्य रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने नेशनल काउंसिल फ़ॉर प्रमोशन ऑफ़ उर्दू लैंग्वेज (NCPUL) में उपाध्यक्ष के तौर पर भी अपनी सेवा दी हैं. तालीम, समाजी इख़्तियारसाज़ी (सशक्तिकरण) और अल्पसंख्यकों तबक़ों की तरक़्क़ी से जुड़े मौज़ूआत पर उनकी हमेशा से सरगर्म शिरकत रही है.
अल्पसंख्यक तबक़ों में नई उम्मीद
उनकी तैनाती पर कई समाजी तंजीमों, तालीमी माहिरीन और बिरादरी के नुमाइंदों ने यक़ीन ज़ाहिर किया है कि वह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के ज़रिये समाज के तमाम तबक़ों के मसाइल को संजीदगी से उठाएंगी और मरकज़ी हुकूमत की अवामी फ़लाह व बहबूद की स्कीमों का फ़ायदा ज़रूरतमंद अफ़राद तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेंगी.
लोगों का मानना है कि उनकी नई ज़िम्मेदारी से अल्पसंख्यक तबक़ों में एक नई उम्मीद पैदा हुई है और उन्हें यकीन है कि उनके दौर-ए-ज़िम्मेदारी में अल्पसंख्यक समुदाय को पहली तरजीह दी जाएगी.