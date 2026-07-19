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तमिलनाडु की बेटी सैयद मुनावरी बेगम को बड़ी जिम्मेदारी, NCM की उपाध्यक्ष नियुक्त

NCM Vice Chairperson Syed Munawari Begum: भारत सरकार ने सैयद मुनावरी बेगम को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति पर मुस्लिम समाज और अलग-अलग सामाजिक संगठनों ने खुशी जताई है. लोगों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के अधिकार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा.

Written ByAkib Khan Mansoori
Published: Jul 19, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:26 PM IST
तमिलनाडु की बेटी सैयद मुनावरी बेगम को बड़ी जिम्मेदारी, NCM की उपाध्यक्ष नियुक्त
Image Credit: NCM की नायब सदर सैयद मुनावरी बेगमSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के मानुष हैं.उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की है. इसके बाद दिल्ली की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है.  आकिब Zee ग्रुप के Zee JK& Ladakh चैनल में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee Bharat और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

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