/Tamil Nadu: गायों के कत्ल पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, विजय सरकार ने HC के फैसले को किया चैलेंज

बता दें, यह मामला 27 मई को मद्रास हाई कोर्ट में सुना गया था. इस मामले में PIL हिंदू मक्कल काची के जनरल सेक्रेटरी के. सूर्या प्रसांत की ओर से दाखिल की गई थी. अर्जी में मांग की गई थी कि अवामी मुकामात पर गायों का कत्ल रोका जाए. हालांकि, सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया कि वह यह यकीनी बनाए कि बकरीद के मौके पर या किसी भी दूसरे दिन तमिलनाडु में किसी भी गाय या बछड़े का कत्ल न हो.