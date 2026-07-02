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Tamil Nadu: गायों के कत्ल पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, विजय सरकार ने HC के फैसले को किया चैलेंज

Tamil Nadu Govt Plea on Cow Slaughter Rules: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राज्यभर में गाय और बछड़ों के कत्ल पर पूरी तरह रोक लगाने का हुक्म दिया गया था. सरकार का कहना है कि अदालत ने एक शख्स के जरिये दायर की गई PIL अर्जी की सीमा से आगे बढ़कर फैसला दिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 02, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:14 AM IST
Tamil Nadu: गायों के कत्ल पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, विजय सरकार ने HC के फैसले को किया चैलेंज
Image Credit: फाइल फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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