/Tamil Nadu: गायों के कत्ल पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, विजय सरकार ने HC के फैसले को किया चैलेंज

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Tamil Nadu News Today: तमिलनाडु में गाय और बछड़ों के कत्ल पर पूरी तरह रोक लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को लेकर अब कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. रियासती हुकूमत ने 27 मई को दिए गए हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई की थी, उससे आगे बढ़कर ऐसा फैसला दे दिया, जो कानून के दायरे से बाहर है.
तमिलनाडु सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि हाई कोर्ट के सामने एक अवामी मुफाद (PIL) की दरख़्वास्त आई थी, जिसमें सिर्फ अवामी जगहों पर गायों के कत्ल को रोकने का लगाने के हुक्म देने की मांग की गई थी. लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने सिर्फ अवामी जगहों तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि बकरीद के मौके पर और साल के किसी भी दिन पूरी रियासत में गाय और बछड़ों के कत्ल पर पूरी तरह रोक लगाने का हुक्म दे दिया.
बता दें, यह मामला 27 मई को मद्रास हाई कोर्ट में सुना गया था. इस मामले में PIL हिंदू मक्कल काची के जनरल सेक्रेटरी के. सूर्या प्रसांत की ओर से दाखिल की गई थी. अर्जी में मांग की गई थी कि अवामी मुकामात पर गायों का कत्ल रोका जाए. हालांकि, सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया कि वह यह यकीनी बनाए कि बकरीद के मौके पर या किसी भी दूसरे दिन तमिलनाडु में किसी भी गाय या बछड़े का कत्ल न हो.
अब तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ अवामी जगहों तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि उसने तय किए गए स्लॉटरहाउसेज में भी गायों के कत्ल पर पूरी तरह रोक लगा दी है. TVK की अगुवाई वाली सी जोसेफ विजय हुकूमत ने अदालत में दलील दी कि यह फैसला रियासत में पहले से लागू कानूनों के उलट है, क्योंकि मौजूदा कानूनी निजाम जब्ह के अमल को कंट्रोल करता है, और उस पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाता है.
रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि "तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट-1958, तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट-1998, तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स-2023" और फूड सेफ्टी रेगुलेशन से जुड़े कानून जानवरों के जबह करने के तय नियमों के तहत अंजाम देने की छूट देते हैं. इन कानूनों में पूरी तरह से पाबंदी लगाने का प्रावधान नहीं है.
सरकार का कहना है कि इसलिए हाई कोर्ट का हुक्म रियासत के कानूनी ढांचे से मेल नहीं खाता और इसे जारी रखना मुनासिब नहीं है. इसी वजह से तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है.
अब इस मामले में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है. अदालत यह तय करेगी कि मद्रास हाई कोर्ट का फैसला कानून के मुताबि है या फिर रियासती हुकूमत की ऐतराजात सही हैं. इस फैसले पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर पहले रियासत में नाफिज जानवरों के जबह करने क्वानीन और मुस्तकबिल में कानूनी निजाम पर भी असर पड़ सकता है.