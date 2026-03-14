अलीगढ़ में दो ऐतिहासिकों मजारों को शरारी तत्वों ने तोड़ा, मुस्लिम समुदाय और पुलिस की सूझबूझ से टला संघर्ष

Aligarh News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव और हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. सरकार के बाद अब दक्षिणपंथी संगठन लगातार मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं. इसी तरह का नजारा अलीगढ़ में देखने को मिला, जहां दो प्राचीन मजारों को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में स्थित रावड़ी इलाके की दो प्राचीन मजारों को अज्ञात शरारती तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया. सुबह जब स्थानीय लोग इबादत के लिए पहुंचे, तो उन्होंने मजारों की टूटी हालत देखी तो अफरा तफरी मच गई. मजार की ऐसी हालत देख लोगों में नाराजगी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया. साथ ही पुलिस की निगरानी में मजारों की मरम्मत भी कराई गई.

मजार में तोड़फोड़ करने को लेकर कलुआ खान नाम के शख्स ने पुलिस को तहरीर दी है. उन्होंने बताया कि ये मजारें काफी पुरानी हैं और उनका परिवार सालों से इनकी देखरेख करता आ रहा है. मजारों पर नियमित रूप से लोग दुआ करने और इबादत के लिए आते हैं. अचानक इन्हें टूटीफूटी हालात में देखकर लोगों में नाराजगी फैल गई.

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दैनिक भास्कर ने कलुआ खान के हवाले से बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर मजारों को नुकसान पहुंचाया ताकि इलाके का माहौल बिगाड़ा जा सके. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग जमा होने लगे और स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई. हालांकि, स्थिति को संभालने के लिए गांव के बुजुर्गों ने कदम बढ़ाया. उन्होंने नौजवानों को समझाया और शांत रहने का संदेश दिया. बुजुर्गों की पहल के बाद माहौल धीरे-धीरे सामान्य होने लगा और किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई.

थाना प्रभारी शिव प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया. इसके बाद पुलिस की निगरानी में ही मजारों की मरम्मत कराई गई, जिससे स्थानीय लोगों में संतोष की भावना बनी और शांति पूरी तरह बहाल हो गई.

पुलिस ने कलुआ खां की तहरीर के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना टप्पल कस्बे के रावड़ी इलाके की है, जहां मजारें जंगल के बीच स्थित हैं और स्थानीय समुदाय के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं.

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